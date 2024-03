Das will HealthyMandy nach der Geburt als Erstes machen

HealthyMandy ist aktuell in freudiger Erwartung. Nachdem die Influencerin und ihr Partner FitnessOskar Ende 2022 den Verlust ihres Sohnes Rio verkraften mussten, erwarten sie derzeit erneut Nachwuchs. Die Schwangerschaft der Blondine ist inzwischen auch schon so weit vorangeschritten, dass ihr Familienzuwachs schon bald das Licht der Welt erblicken wird – deswegen schmiedet das Paar nun auch schon die ersten Pläne mit ihrem Baby. Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram verrät die werdende Mama ihren Fans, was die erste Amtshandlung nach der Geburt ist: "Ganz viel kuscheln. Ich denke, das dann zu realisieren braucht Zeit."

Erst vor wenigen Tagen ließ die 29-Jährige ihre Online-Community wissen, wann genau sie die Geburt ihres kleinen Wonneproppens zu erwarten hat. "Die Wochen vergingen im ersten Moment nicht gerade schnell, doch jetzt sind es nur noch 60 Tage bis zur Geburt", schrieb sie voller Vorfreude zu einem Beitrag auf ihrem Social-Media-Profil. Dabei ließ sie diese jedoch auch wissen, dass die vergangenen Wochen und Monate nicht unbedingt die einfachsten für sie gewesen seien. "Die Schwangerschaft ist zwar ein Auf und Ab, doch wir sind dankbar für jeden einzelnen Tag, den wir schaffen", meinte sie und fügte schwärmend hinzu: "Wir können einfach nicht in Worte fassen, wie sehr wir uns auf unser Regenbogenwunder freuen."

Welche Berg- und Talfahrt Mandy während ihrer Schwangerschaft erlebt hatte, hatte sie in der Vergangenheit vermehrt deutlich gemacht. Neben mehreren bakteriellen Infekten hatte sie sich außerdem einen fiesen Ausschlag eingefangen. Im Netz hatte sie damals einen Schnappschuss gezeigt, auf dem ihr mit Rötungen übersäter Babybauch zu sehen war. Sichtlich verzweifelt hatte die baldige Mutter dazu erklärt: "Ich könnte wirklich weinen, weil mich das Jucken so verrückt macht."

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar, 2024

Instagram / healthy_mandy HealthyMandys Bauch, 2024

