Die "Finger weg!"-Beauty Francesca Farago ist schwanger!

Francesca Farago (30) macht eine wunderbare Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik – die einstige Kandidatin der Netflix-Kuppelshow Finger weg! erwartet ein Kind! Auf ihrem Instagram-Profil schreibt die Influencerin im Namen von sich und ihrem Verlobten Jesse Sullivan (34) voller Freude: "Wir wollten diesen besonderen Tag nutzen, um diesen Meilenstein mit euch zu feiern. [...] Ich bin noch ziemlich am Anfang der Schwangerschaft, also da kommt noch ganz viel. [...] Ah, ich bin schwanger!" Zudem veröffentlicht sie ein Foto, auf dem mehrere Polaroids sowie ein positiver Schwangerschaftstest zu sehen sind.

Die Fans sind nach dieser Bekanntgabe total aus dem Häuschen! In der Kommentarspalte überhäufen sie die Eltern in spe mit zahlreichen Glückwünschen. "Oh mein Gott, Francesca! Mein Herz schlägt vor Freude höher. Herzlichen Glückwunsch. Du wirst so eine großartige Mutter sein" oder auch "Ich freue mich so sehr für euch beide! Noch mal herzlichen Glückwunsch! Ich kann es kaum abwarten, euren kleinen Schatz zu sehen", schreiben beispielsweise zwei begeisterte User auf der Fotoplattform.

Francesca gab ihrer Community in den vergangenen Monaten immer wieder Updates zu ihren Erfahrungen mit künstlicher Befruchtung. Die beiden können auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen, da Jesse ein Transmann ist. Er hat bereits ein Kind aus einer vorherigen Beziehung – und Arlo kann es wohl kaum erwarten, das neue Familienmitglied kennenzulernen. "Wir freuen uns so sehr darauf, unsere Familie zu vergrößern – mit Arlo als großes Geschwisterteil", schreiben Francesca und Jesse im Netz.

francescafarago Bilder von Francesca Farago und Jesse Sullivan

francescafarago Jesse Sullivan und Francesca Farago

