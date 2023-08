Francesca Farago und Jesse Sullivan planen große Hochzeit!

Sie haben genaue Vorstellungen! Die Reality-TV-Bekanntheit Francesca Farago (29) und der TikTok-Star Jesse Sullivan (33) gehen seit einigen Monaten als Paar durchs Leben. Im Mai 2023 verkündeten die beiden dann überglücklich, sich verlobt zu haben. Nun wird es allmählich ernst, denn die Verliebten stecken bereits in den Vorbereitungen für ihren großen Tag. Und dabei haben sie konkrete Vorstellungen: Francesca und Jesse wünschen sich eine große Hochzeit für den kommenden Mai!

Wie das verlobte Pärchen im Gespräch mit People verrät, stünde der Zeitpunkt für ihre Traumhochzeit mittlerweile fest: Im Mai 2024 wollen sich die beiden in einer großen Zeremonie das Jawort geben. Die Kanadierin erklärt: "Wir haben beschlossen, dass wir das nur einmal machen werden und deswegen im großen Stil feiern wollen!" Dabei könnten sie sich sowohl eine Hochzeit in Italien, als auch eine Feier in Kalifornien vorstellen, um die Anreise für Freunde und Verwandte möglichst kommod zu gestalten.

Und auch für die Zeit nach der Eheschließung haben die beiden schon konkrete Pläne. Sie wünschen sich nichts sehnlicher, als ihre Familie so schnell wie möglich zu vergrößern, wie die Beauty verrät: "Wir wollen gleich nach der Hochzeit schwanger werden. Babys, Babys, Babys!"

Getty Images Jesse Sullivan und Francesca Farago auf der "Barbie"-Premiere 2023

Getty Images Francesca Farago und Jesse Sullivan im Oktober 2022

Instagram / francescafarago Francesca Farago und Jesse Sullivan

