Lena Meyer-Landrut spricht offen über "Depressionsrückfall"

Die Fans von Lena Meyer-Landrut (32) waren zuletzt besorgt um ihr Idol. Die Sängerin teilte Ende 2023 einen emotionalen Beitrag in den sozialen Medien, in dem sie andeutete, dass sie eine schwere Zeit durchgemacht hatte. Jetzt gewährt die 32-Jährige in ihrer YouTube-Dokumentation "Making Loyal" einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. In dem Video spricht sie über das Jahr 2023, die psychischen Belastungen und Erkrankungen, mit denen sie konfrontiert wurde. In der dritten Episode spricht sie zum Beispiel offen über ihren "Depressionsrückfall im Dezember", der ihr viel abverlangt hatte.

In der Dokumentation erklärt Lena auch, dass sie das herausfordernde Jahr in ihrem neuen Album verarbeitet. Aus diesem Grund nimmt sie das Projekt stark in Anspruch. "Ich sage es, wie es ist: Ich bin einfach froh, wenn das vorbei ist", gesteht sie. Vor allem die Dreharbeiten zum Musikvideo ihrer Single "Loyal to Myself" stellten eine große Belastungsprobe dar. Der Song bezieht sich teilweise auf Lenas Kampf mit ihrer Psyche. Zum Beispiel wird ein Autounfall gezeigt, der Lenas erneuten Depressionsanfall veranschaulichen soll. Sie erklärt, sie sei mit ihrer mentalen Gesundheit "gegen die Wand gefahren". Im Laufe des Videos steigt sie jedoch aus dem Auto aus und befreit sich dadurch metaphorisch von ihrer Depression.

Mittlerweile gibt die beliebte Musikerin wieder richtig Vollgas! Sie steht wieder regelmäßig für die Castingshow The Voice Kids vor der Kamera. Darüber hinaus hat sie bereits in diesem Jahr bei Joko Winterscheidts Show Wer stiehlt mir die Show? mitgewirkt. Auch in den sozialen Medien hält sie ihre Fans durch Einblicke in ihre Arbeit auf dem Laufenden.

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

