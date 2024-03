"Muss passen": So sollte Stefano Zarrellas Traumfrau sein!

Er plaudert aus dem Nähkästchen. In der Liebe hat Stefano Zarrella (33) bislang noch nicht das große Los gezogen: Zuletzt hatte der Influencer eine Beziehung mit Romina Palm (24) geführt. Nach vier gemeinsamen Jahren folgte allerdings die Trennung. Seit März 2023 geht der Let's Dance-Kandidat wieder offiziell als Single durchs Leben. Nun verrät Stefano, wie er sich seine künftige Partnerin vorstellt!

In einem aktuellen Q&A auf Instagram stellt sich der 33-Jährige den neugierigen Fragen seiner Fans. Ein Follower will dabei von ihm wissen, ob seine Traumfrau Modelmaße haben müsse. "Nein! Sie 'muss' gar nichts. Einfach ein guter Mensch sein und sich mit mir verstehen", stellt Stefano daraufhin klar und fügt scherzhaft hinzu: "Es muss einfach passen. Ihr wisst doch, wie ich das meine."

Aktuell schwingt Stefano gemeinsam mit Mariia Maksina (26) bei "Let's Dance" das Tanzbein – und in der vergangenen Woche sahnte das Tanzpaar ganze 23 Punkte ab! "Mir geht’s sehr gut, ich bin überwältigt. Ich hatte so viel Spaß!", verriet der Bruder von Giovanni Zarrella (46) im Anschluss an die Show im Interview mit RTL.

Getty Images Stefano Zarrella und Romina Palm im August 2022

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und Mariia Maksina im März 2024

