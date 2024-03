Nach schwerer Geburt: Davor hat Neu-Mama Oti Mabuse Angst

Oti Mabuse (33) überraschte ihre Fans im vergangenen Dezember mit zuckersüßen News: Die Profitänzerin und ihr Ehemann Marius Iepure (41) wurden erstmals Eltern. Doch die neue Verantwortung in ihrem Leben bringt auch nie zuvor dagewesene Sorgen für die frischgebackenen Eltern mit sich. Darüber berichtet die Neu-Mama nun ganz offen in einem Instagram-Post. "Dies ist das Gesicht einer Mutter, die strahlen sollte, aber ich glaube, ich bin noch erschöpfter", schreibt sie zu zwei Selfies und erklärt, dass ihre Sorge um einen plötzlichen Kindstod allgegenwärtig sei. "Ich wache ständig auf, um zu überprüfen, ob sie noch atmet", verrät Oti.

In ihrem ehrlichen Posting gibt die 33-Jährige auch zu, aktuell kaum Schlaf zu bekommen. Doch sei das weniger ihrem Spross und vielmehr ihren eigenen Gedanken und Sorgen zu verschulden. "Das Baby schläft diese Woche jede Nacht von 21 bis neun Uhr hervorragend (was für ein Engel), aber ich nicht", lässt sie ihre Community wissen. Deswegen nutzt die einstige Strictly Come Dancing-Tänzerin auch die Gunst die Stunde, um ihre Follower inmitten ihrer Verzweiflung um Rat zu bitten. "Wie kann ich lernen, meine Mami-Paranoia zu kontrollieren?", fragt sie und fügt anlässlich der aktuellen Feiertage noch ein beiläufiges "Ach ja, frohe Ostern" hinzu.

Für ihre mutigen Worte bekommt Oti prompt jede Menge Beistand ihrer Fans und Freunde. Neben vielen hilfreichen Tipps zu ihren Fragen rund um das neue Mama-Dasein bekundet so manch einer auch sein tiefes Mitgefühl. Neben "Fühl dich gedrückt" heißt es da unter anderem "Das klingt wie bei jeder neuen Mutter, besonders wenn sie stillt. Sei gnädig zu dir selbst" oder auch "Oh Mama, ich fühle mit dir! Wir stehen das gemeinsam durch."

Instagram / otimabuse Oti Mabuse und ihr Baby

Getty Images Oti Mabuse bei den Brit Awards

Wie findet ihr es, dass Oti so offen über ihre Ängste spricht?



