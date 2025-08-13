Davina Geiss sorgt mit frechem Bikini-Blitzer für Aufregung

Davina Shakira Geiss (22) hat nichts zu verstecken. Auf Instagram teilt die Tochter von Robert Geiss (61) nun einige Schnappschüsse aus ihrem Sommer in Südfrankreich. Auf den Bildern sitzt sie in einem zitronengelben Minikleid auf einer Steintreppe. Unter dem Kleid blitzt ein perfekt abgestimmter Bikini hervor, der sowohl oben als auch unten die Farbkombination des Outfits fortsetzt. Während viele Follower von dem Look schwärmen, gibt es auch einige kritische Stimmen, die den freizügigen Style skandalös finden. Die TV-Bekanntheit scheint dies aber nicht zu stören.

Die Influencerin ist dafür bekannt, ihre Modeleidenschaft mit ihren 600.000 Instagram-Followern zu teilen. Zusammen mit ihrer Schwester Shania Tyra Geiss (21) gilt sie als echte Fashion-Ikone im Jet-Set-Lifestyle der Familie Geiss. Erst kürzlich posierte Davina in einem Netzkleid neben Papa Robert. Auch dieses Outfit ging einigen Followern zu weit. "Sieht wirklich hübsch aus, aber unangebracht für ein Date mit dem Vaddi", kommentierte ein User unter ihrem Beitrag.

Der diesjährige Sommer fing für Familie Geiss mit einem Riesenschock an. Im Juni wurden Robert und Carmen Geiss (60) in ihrem Haus in Saint-Tropez ausgeraubt. Bewaffnete Männer überraschten sie daheim und verletzten das Paar sogar. Die Töchter der TV-Stars waren zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend, doch auch sie waren von diesem Vorfall bestürzt. "Ich bin schockiert. Als ich gestern erfahren habe, was passiert ist, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. [...] Ich bin unendlich dankbar, dass nichts noch Schlimmeres passiert ist", offenbarte Davina kurz darauf auf Social Media.

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Davina Geiss, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Davina Geiss und Robert Geiss im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, Juni 2025