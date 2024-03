Prinz William und Kate teilen besondere Rückblicke zu Ostern

Das britische Königshaus sorgte zuletzt vermehrt für besorgniserregende News. Nach der Krebsdiagnose von König Charles (75) verkündete auch Prinzessin Kate (42), ebenfalls daran erkrankt zu sein. Umso wichtiger sind wohl die aktuellen Osterfeiertage, die die Royals dazu nutzen, um sich vor allem um eines zu kümmern: die Familie. Nun melden sich Kate und Prinz William (41) jedoch überraschend aus ihrer Osterpause zurück. In der Instagram-Story seines offiziellen Accounts teilt das Ehepaar einige Aufnahmen, mit denen sie an die besonderen Momente des vergangenen Monats erinnern. Diese beinhalten mitunter den diesjährigen Commonwealth Day und die Jubiläumsfeier des Diana Awards.

Während sie mit ihrer Reihe an Schnappschüssen und Videos in den aktuellen schweren Zeiten wohl vor allem auch an die positiven, schönen Augenblicke erinnern wollen, schließen sie ihren kleinen Rückblick mit dem Thema, das zuletzt die ganze Welt bewegt hatte: Kates Verkündung ihrer Krebserkrankung. Die Story, die den damaligen Clip zeigt, würdigt noch einmal die Worte und den besonderen Mut, den die dreifache Mutter aufbrachte, als sie der Öffentlichkeit ein Stück ihres intimsten Privatlebens darlegte. Den Story-Repost betiteln die 42-Jährige und der britische Thronfolger nur mit den Worten "Eine Mitteilung von Catherine, der Prinzessin von Wales."

Kates Diagnose hatte zuletzt für jede Menge Aufruhr gesorgt. Dabei wurde unter anderem auch diskutiert, warum sie genau diesen Zeitpunkt wählte, um ihre Erkrankung publik zu machen. "Als der Kensington Palast sagte, sie käme nach Ostern zurück, meinten sie Ostermontag. Als Kate wusste, dass sie es nicht schaffen würde, musste sie sofort damit an die Öffentlichkeit", erklärte die Tochter des Royal-Experten Dickie Arbiter in einem damaligen gemeinsamen Interview mit ihrem Vater mit The Sun.

