"Unglaublich": Renata Lusin schwärmt emotional von Stella

Renata (36) und Valentin Lusin (37) schweben aktuell im absoluten Babyglück. Vor knapp einer Woche kam die kleine Stella zur Welt. Nach der schweren Geburt zeigt sich die Profitänzerin im Interview mit RTL nun sehr emotional. "Ich bin einfach froh, dass wir diese Wahnsinnsgeschichte, diese wahnsinnige Zeit, abgeschlossen haben und so glücklich abgeschlossen haben. Dass sie gesund rauskam, dass sie so groß ist, tapfer und so hübsch und ja... einfach unglaublich", äußert sich die frischgebackene Mama und kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

Aber auch Valentin geht in seiner neuen Rolle als Papa total auf. "Ich habe sie nur einmal gewickelt, sonst wirklich immer Valentin immer", erzählt Renata im Kinderzimmer von der neuen Lieblingsaufgabe ihres Liebsten. "Ich liebe ihre Kacka", scherzt der Tanzsportler, während er dabei liebevoll seine kleine Tochter auf dem Arm wiegt.

Auf Instagram berichtete Renata ihren Fans bereits von den Komplikationen der Geburt: "Meine Beckenbodenmuskulatur stand mir ein bisschen im Wege. [...] Die Kleine kam einfach nicht durch meinen Beckenboden. Ich hatte drei Stunden gepresst. Das war krass." Ganze 37 Stunden habe die 36-Jährige zudem in den Wehen gelegen. Doch die Schwierigkeiten seien alle vergessen gewesen, als sie endlich ihren kleinen Nachwuchs im Arm hielt.

Renata und Valentin Lusin mit ihrer kleinen Tochter

Valentin und Renata Lusin, Profitänzer

