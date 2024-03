Verstorbene Tochter: Ashley Cain kämpft an Ostern mit Tränen

Herzzerreißende Einblicke! Hinter Ashley Cain (33) liegt eine schwere Zeit: Im April 2021 verstarb seine Tochter Azaylia im Alter von acht Monaten. Die Beziehung zur Mutter des Kindes, Safiyya Vorajee (36), zerbrach nach dem Tod des Kindes. Mittlerweile ist der Brite jedoch erneut Vater geworden – sein Sohn Aliyas Diamond Cain kam vor wenigen Monaten zur Welt. Nichtsdestotrotz scheint der Schmerz über den Verlust seiner Tochter noch tief zu sitzen. Auf Instagram teilt er alte Schnappschüsse, die Azaylia an Ostern im Krankenhaus zeigen. "Heute ist Ostern, und ich will ganz ehrlich sein: Ich weiß nicht mehr, wie ich diese Art von Anlässen verbringen soll. Im Alltag schluckt man es runter und lächelt, aber diese Zeiten im Jahr sind extrem schwierig. Dieser Tag sollte ein unglaublich glücklicher Tag mit meinem Sohn sein, aber seit gestern Abend kann ich nicht aufhören, an das letzte Osterfest zu denken, das ich mit meiner Tochter verbracht habe", gibt Ashley unter dem herzzerreißenden Post einen Einblick in seine Gefühlswelt.

"Azaylia war nicht nur mein erstes Kind, sondern auch meine erste wahre Liebe. Sie ist nicht nur die Liebe meines Lebens, sondern auch die Inspiration für mein Leben selbst", fährt der ehemalige Fußballer fort. Dennoch möchte er für seinen Sohn stark sein: "Sie [Azaylia] ist wirklich meine Heldin geworden, und deshalb gelobe ich, ihrem kleinen Bruder einer zu sein. Deshalb werde ich dieses Ostern nicht nur versuchen, für meinen Sohn durch die Tränen hindurch zu lächeln, sondern ich werde von ganzem Herzen versuchen, es für meine Tochter zu tun."

Vor wenigen Wochen veröffentlichte Ashley niedliche Fotos, die ihn und seinen Sohn zusammen beim Schlafen zeigen. Doch auch diesen Beitrag auf seinem Social-Media-Account nahm der 33-Jährige zum Anlass, um an seine Tochter zu erinnern. "Wenn ich mir diese Bilder ansehe, werden Erinnerungen an meine schönsten Momente mit Azaylia wach. […] Es schmerzt mich, dass ich das nicht mehr mit meiner Tochter erleben kann, aber ich bin froh, dass ich das jetzt mit meinem Sohn tun kann."

Anzeige Anzeige

mrashleycain Azaylia Cain, Tochter von Ashley Cain

Anzeige Anzeige

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und sein Sohn

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de