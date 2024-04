Etwa Baby-Aprilscherz? Oliver Pocher küsst Ex Sandys Bauch!

Nimmt Oliver Pocher (46) etwa seine Fans auf die Schippe? Nach seiner Trennung von Amira Pocher (31) im vergangenen Jahr zeigt sich der Komiker wieder vermehrt mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden (41). Die beiden nehmen sogar einen Podcast gemeinsam auf. Sind sich die einstigen Ehepartner etwa wieder nähergekommen oder handelt es sich bloß um einen Aprilscherz? Auf Instagram postet Olli nun einen Beitrag, auf dem er liebevoll Sandys Bauch hält und sogar einen Kuss darauf gibt. "Osterei erfolgreich versteckt", schreibt der Entertainer noch dazu.

Den Usern im Netz ist dabei allerdings nicht entgangen, dass der Beitrag pünktlich zum 1. April online kommt. "April April. Wobei ich ein Liebescomeback von euch wirklich toll fände", "Irgendwie schade, dass es ein Aprilscherz ist" oder auch "Aprilscherze sind wie Ex-Freunde: Schon lange nicht mehr lustig", lauten nur einige von vielen Kommentaren unter dem Post. Einige Follower vermuten aber ein Fünkchen Wahrheit hinter dem mutmaßlichen Scherz. "Noch denken wir, es wäre ein Aprilscherz. Und dann: Zwillinge" und "Stellt euch vor, es wäre kein Aprilscherz", schreiben zwei Nutzer. Für einen Fan kommen die Fotos zumindest nicht überraschend: "Der Olli muss die Frauen nur anschauen und sie sind schwanger."

Ob vielleicht doch mehr dahintersteckt? Zu ihrem 41. Geburtstag vor knapp zwei Wochen lud Sandy auch Oliver nach Paris ein. Zu diesem Anlass schenkte der 46-Jährige der Mutter seiner Kinder einen riesigen Rosenstrauß! "Versprochen ist versprochen", schrieb er zu einem Clip in seiner Instagram-Story, in dem er seinen Followern einen Blick auf die Blumen gewährt. Doch dabei blieb es nicht. In einem weiteren Video gibt er seiner Ex sogar ein Küsschen auf die Wange, während sie sich an ihn schmiegt.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

Getty Images Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden im November 2012

