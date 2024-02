Oliver Pocher plant noch lange Zusammenarbeit mit Ex Sandy

Das Duo bleibt den Fans wohl noch lange erhalten! Ursprünglich hatte Oliver Pocher (46) gemeinsam mit Amira Pocher (31) durch den Podcast "Die Pochers" geführt. Selbst nach ihrer Trennung zogen die beiden dies noch einige Wochen lang durch. Als es schließlich doch zum Zerwürfnis zwischen den beiden kam, suchte sich der Komiker eine andere Frau an seiner Seite: seine andere Ex Sandy Meyer-Wölden (40). Offenbar könnte die Zusammenarbeit zwischen den beiden nicht besser laufen: Oliver hat noch einige Zukunftspläne mit Sandy!

"Wir freuen uns sehr, auf welche Resonanz der Podcast jede Woche stößt, haben eine große Freude an der Zusammenarbeit und in den nächsten Jahren noch einiges vor", verspricht der Moderator seinen Fans in "Die Pochers! Frisch recycelt". Sandy kann dem nur zustimmen: "Es erfüllt mich mit unglaublichem Stolz und Glück, dass der Podcast noch lange weiterlaufen wird. Die Themen, zum Beispiel aus unserem Patchwork-Alltag, werden uns auf jeden Fall niemals ausgehen."

Es könnte aber noch ein weiteres Familienmitglied von Olli in den Startlöchern stehen. "Das ist ja total unfair! Es gibt ja nur eine richtige Frau Pocher in der Familie und das bist weder du noch Amira – das bin ich! Eigentlich müsste ich den Podcast mit Papa machen", soll Nayla sich empört haben, nachdem ihre Mama als neue Moderatorin in dem Podcast ihres Vaters eingestiegen war. Von der Idee, Nayla ebenfalls vor das Mikrofon zu holen, sei das Ex-Paar nicht abgeneigt gewesen.

Anzeige

ActionPress Oliver und Amira Pocher

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden

Anzeige

Freut ihr euch darüber, dass der Podcast noch lange bestehen bleiben soll? Ja, total! Nein, ich bin leider kein Fan... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de