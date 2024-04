"Langsam mal Zeit": Antonia Hemmer überlegt auszuziehen

Antonia Hemmer (24) steht vor einer schwierigen Entscheidung. Bereits seit längerem schwirrt der Make Love, Fake Love-Lady eine wichtige Frage im Kopf herum: Soll sie etwa aus ihrem Elternhaus ausziehen? In einem dreiminütigen Video auf TikTok wendet sich die Beauty mit ihren Gedanken an ihre Fans und sucht bei ihnen Rat. "Ihr wisst ja, dass ich mit meiner Mama zusammenlebe", beschreibt die Blondine die derzeitige Situation und erklärt: "Ich habe es in den letzten Jahren nicht für nötig gehalten auszuziehen. Das Geld für die Miete konnte ich mir auch einfach sparen." Doch das scheint die 23-Jährige mittlerweile ein wenig anders zu sehen: "Jetzt merke ich, ich werde 24 Jahre alt und es ist langsam mal an der Zeit auszuziehen."

Antonia beschreibt sich in dem Clip zwar als "reifen und selbstständigen" Menschen, jedoch scheint sie auch sehr viel Respekt vor einer solch großen Entscheidung zu haben. "Zu sagen, ich ziehe in eine fremde Stadt, in eine eigene Wohnung, das kostet mich so viel Überwindung", gesteht die Blondine. Die Reality-TV-Bekanntheit ist sichtlich hin- und hergerissen und hat Schwierigkeiten, einen endgültigen Entschluss zu fassen: "Das ist so wie Engelchen und Teufelchen, die auf deiner Schulter sitzen."

Am Ende des Videos überrascht Antonia mit einer Nachricht, die darauf hindeutet, dass sie ihre Entscheidung doch bereits getroffen haben könnte. "Ich habe nächste Woche eine Wohnungsbesichtigung und die ist in einer komplett neuen Stadt für mich", verrät das Realitysternchen. Weshalb die Blondine überhaupt in eine andere Stadt ziehen möchte, hat sie bisher nicht verraten. Vielleicht steckt dahinter ja ein Mann. Schließlich suchte die Beauty bei "Make Love, Fake Love" nach der großen Liebe – und wer weiß, möglicherweise hat sie diese dort auch gefunden.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Janin Ullmann und Antonia Hemmer bei "Make Love, Fake Love"

