Nach Liebes-Outing: Gisele Bündchen und Joaquim zeigen sich

Sie wollen ihre Liebe nicht verstecken! Seit einigen Monaten wird Gisele Bündchen (43) immer wieder mit Joaquim Valente (35) gesichtet. Nachdem Fans bereits vermutet hatten, dass das Model und der Fitnesstrainer zusammen sind, machte die 43-Jährige ihre neue Liebe öffentlich. Nun wurden die beiden gemeinsam in Miami gesehen. Das Paar besuchte die Baustelle von Giseles neuem Anwesen. Dabei zeigte sich die gebürtige Brasilianerin in einem lässigen Outfit, bestehend aus einem weiten Hemd und einer Schlaghose. Joaquim trug schwarze Shorts, ein schwarzes T-Shirt und graue Turnschuhe.

Erst vor wenigen Tagen gaben die beiden ihr Paardebüt bei einem öffentlichen Event. Gemeinsam waren die Turteltauben bei der Vorstellung von Giseles neuem Kochbuch "Nourish". Wie Daily Mail berichtete, saß Joaquim im Publikum und lauschte gespannt den Worten seiner Liebsten, die auf der Bühne über ihr Buch sprach. Dabei soll der 35-Jährige sehr glücklich gewirkt haben. Auch das ein oder andere Lächeln schien sich der Sportler nicht verkneifen zu können.

Vor ihrer Beziehung mit Joaquim war Gisele 13 Jahre lang mit Tom Brady (46) verheiratet gewesen. In einem Interview mit People sprach das Model über das Ehe-Aus. "Es war sehr hart für meine Familie. Es war eine Menge – in jedem Bereich meines Lebens", erklärte sie ehrlich. "Ich habe das Gefühl, wenn es regnet, schüttet es", fügte sie hinzu. Vor allem die Meditation, täglicher Sport und eine ausgewogene Ernährung halfen Gisele dabei, mit dem Stress umzugehen. "Ich denke, wenn ich nicht all die verschiedenen Hilfsmittel gehabt hätte, die mich in diesen Zeiten unterstützt haben, wäre es sehr schwer gewesen", verriet sie.

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen

