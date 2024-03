Model Gisele Bündchen spricht erstmals über ihre neue Liebe!

Seit einigen Monaten wird wild spekuliert, ob Gisele Bündchen (43) und Joaquim Valente (35) ein Paar sind. Immer wieder wurden die beiden bei Dates oder zusammen beim Sport gesichtet. Nun äußert sich das Model erstmals seit der Trennung von Ex-Mann Tom Brady (46) zu ihrer aktuellen Beziehung. "Es ist das erste Mal, dass ich mit jemandem zusammen bin, der zuerst ein Freund von mir war", erklärt sie gegenüber The New York Times und fügt hinzu: "Es ist ganz anders. Es ist sehr ehrlich und sehr transparent."

All die Gerüchte um sie und Joaquim oder frühere Beziehungen lassen die 43-Jährige mittlerweile kalt. "Niemand weiß wirklich, was zwischen zwei Menschen passiert, nur die beiden Menschen in der Beziehung", führt die dreifache Mutter im Interview aus. Dass das Pärchen aber wohl auf Wolke sieben ist, betonte erst kürzlich ein Insider gegenüber OK! Magazine. "Sie sind praktisch unzertrennlich. Er gibt ihr das Gefühl, glücklich und lebendig zu sein, und sie hat Spaß mit ihm", plauderte die Quelle aus. Die ehemalige Victoria's Secret-Beauty sei einfach nur dankbar für den Fitness-Coach.

Im November 2022 wurden zum ersten Mal Gerüchte über eine Beziehung der beiden laut. Nachdem sich Gisele nach 13 Ehejahren von dem früheren NFL-Profi scheiden gelassen hatte, fand sie in dem Kampfkunst-Trainer Rückhalt und Geborgenheit. Auch wenn böse Zungen anfangs behaupteten, dass sie Tom so nur eins auswischen wollte, betonte sie gegenüber Vanity Fair: "Wir spielen nicht gegeneinander. Wir sind ein Team... und das ist wunderschön. Ich blicke zurück und bereue nichts. Ich habe jedes bisschen davon geliebt."

BackGrid/MEGA Gisele Bündchen und Joaquim Valente, Mai 2023

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady im Mai 2014

