Schwangere Ayesha Curry will nach Geburt kein weiteres Kind

Ayesha Curry (35) und ihr Ehemann Stephen (36) erwarten aktuell ihr viertes Kind – mit der baldigen Geburt ihres Babys ist die Familienplanung allerdings abgeschlossen. Das offenbart die Schauspielerin jetzt in einem Interview mit Us Weekly. "Ich glaube, ich liebe es, ein bisschen älter zu sein. Es gibt ein Maß an Wertschätzung und Dankbarkeit, das ich, glaube ich, vorher nicht hatte, aber ich denke, mit der Gewissheit, dass dies meine letzte Schwangerschaft ist. Ich weiß nicht, es fühlt sich anders an", gibt Ayesha zu und ergänzt außerdem: "Das ist es. Das ist es, weil wir dachten, dass wir beim letzten Mal fertig waren und es sich einfach nicht richtig angefühlt hat. Und jetzt wissen wir es." Umso wichtiger sei es ihr jetzt, die Zeit in vollen Zügen zu genießen.

Ayesha und Stephen sind bereits Eltern von drei gemeinsamen Kinder. Auf den baldigen Familienzuwachs freuen sich auch ihre Sprösslinge. "Meine beiden Kleinen waren schon immer begeistert, aber mit jedem Tag merke ich, dass meine Älteste es auch ist. Sie ist so aufgeregt", verrät die 35-Jährige außerdem. Zu Anfang war Töchterchen Riley jedoch noch etwas skeptisch. Auch gesteht Ayesha: Einen Namen für Baby Nummer vier haben sie und Stephen noch nicht. "Wir haben es versucht, ich weiß es nicht. Nichts. Ich denke, wir werden einfach abwarten", erklärt die "Irish Wish"-Darstellerin.

Vor wenigen Wochen hatte Ayesha mit einem Covershooting des Sweet July Magazines ihre vierte Schwangerschaft verkündet – und zwar megasexy: Lasziv posiert Ayesha für die Kamera und setzt dabei ihre wachsende Körpermitte perfekt in Szene. Auch auf dem roten Teppich präsentierte die Beauty bereits ihre Babykugel: Anlässlich einer Sondervorführung ihres Films "Irish Wish" schmiss sich Ayesha ordentlich in Schale und posierte in einem schwarzen Bodycon-Kleid mit ausgefallenen Schnürungen.

