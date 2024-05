Kind Nummer vier: Ayesha und Stephen Currys Baby ist da!

Ayesha (35) und Stephen Curry (36) sind jetzt stolze Vierfacheltern! Die Moderatorin und der professionelle Basketballspieler hatten im März dieses Jahres bekannt gegeben, wieder Nachwuchs zu erwarten. Nun hat Baby Nummer vier das Licht der Welt erblickt – es ist ein Junge. "Unser kleiner Sohn hat sich für eine frühe Ankunft entschieden. Es geht ihm gut und wir haben uns endlich als sechsköpfige Familie eingelebt", schreibt Ayesha zu einem Instagram-Foto, auf dem sie die Hand des Kleinen hält. Er hört auf den Namen Caius Chai und wurde bereits am 11. Mai geboren.

In der Kommentarspalte häufen sich bereits massenhaft Glückwünsche. Auch einige Promis reihen sich unter die Gratulanten, darunter zum Beispiel Hailey Bieber (27), Tamera Mowry-Housley (45), Winnie Harlow (29), Trae Young oder Justin Timberlake (43). DDG (26) scherzt in Bezug auf den möglichen Nachwuchs für die US-amerikanische Basketballliga: "Der NBA-Draft 2042 wird verrückt sein. Herzlichen Glückwunsch."

Mit Caius Chai ist Ayesha und Stephens Nachwuchsplanung abgeschlossen. Das hatte gebürtige Kanadierin schon im März in einem Interview mit Us Weekly erzählt: "Ich glaube, ich liebe es, ein bisschen älter zu sein. Es gibt ein Maß an Wertschätzung und Dankbarkeit, das ich, glaube ich, vorher nicht hatte, aber ich denke, mit der Gewissheit, dass dies meine letzte Schwangerschaft ist. Ich weiß nicht, es fühlt sich anders an." Schon beim letzten Mal dachten sie, mit ihrer Babyplanung fertig zu sein, doch merkten, dass es sich nicht danach anfühlt. "Jetzt wissen wir es", betonte die 35-Jährige.

Getty Images Ayesha und Stephen Curry mit ihren Kindern Ryan und Riley

Getty Images Stephen und Ayesha Curry

