NFL-Star Stephen Curry baut Familienplanung um Olympia herum

Stephen Curry (36) überlässt nichts dem Zufall. Derzeit erwartet der Basketballspieler mit seiner Frau Ayesha (35) erneut Familienzuwachs. Doch wann genau Baby Nummer vier zur Welt kommen soll, hat das Paar ganz genau geplant. "Wir haben im Voraus darüber nachgedacht, was schön war", erklärt der NFL-Star. Geplant sei die Geburt für Juni. Denn: Im Juli und August möchte er unbedingt an den Olympischen Spielen teilnehmen! "Zum Glück hat der Herr auf uns aufgepasst und wenn alles nach Plan läuft, werde ich diesen Sommer zur Verfügung stehen", freut sich Stephen im Gespräch mit Associated Press.

Anfang der Woche wurde der Spieler der Golden State Warriors als Teil des US-Kaders für das Basketballturnier der Männer bei den Sommerspielen bekannt gegeben. Mit von der Partie sind auch Stars wie LeBron James (39), Devin Booker (27) und Kevin Durant (35). Stephen habe bereits bei den vergangenen beiden Turnieren antreten wollen, für die er qualifiziert war. "Als ich sah, wie die Jungs, gegen die ich die letzten zehn Jahre antrat, alle diese Erfahrung dort gesammelt und Goldmedaillen gewonnen haben, [...] wusste ich, dass ich das auch tun will", berichtet er AP News.

Erst vor wenigen Wochen gab Stephen bekannt, dass er weiteren Nachwuchs erwarte. Eigentlich hatte das Paar zuvor betont, dass ihre Familie mit drei Kids vollständig sei. Laut Sweet July Magazine sei dann doch alles anders gekommen: "Vergangenes Jahr sahen wir uns an und waren uns einig, dass wir es wieder tun wollten. Für mich kam die Entscheidung dadurch zustande, dass ich mich immer wieder umsah und das Gefühl hatte, dass jemand fehlte." Nach Baby Nummer vier sei jedoch definitiv Schluss, betont auch Ayesha.

Getty Images NBA-Star Stephen Curry im März 2020 in San Francisco

Getty Images Ayesha und Stephen Curry mit ihren Kindern Ryan und Riley

