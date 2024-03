Wow! Schwangere Ayesha Curry strahlt auf dem roten Teppich

Sie genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Ayesha Curry (34) und ihr Mann Stephen Curry (35) zum vierten Mal Nachwuchs erwarten. Ihren wachsenden Babybauch präsentierte die Schauspielerin nun auf dem roten Teppich: Anlässlich einer Sondervorführung ihres Films "Irish Wish" schmiss sich Ayesha ordentlich in Schale und posierte in einem schwarzen Bodycon-Kleid mit ausgefallenen Schnürungen – dabei lag der Fokus ganz klar auf ihrer Babykugel. Zu dem Dress kombinierte die Autorin außerdem passende schwarze Pumps und mit ihren offenen Haaren sorgte sie für zusätzlichen Glam.

Anfang des Monats hatte Ayesha mit einem Covershooting des Sweet July Magazines ihre vierte Schwangerschaft verkündet – und damit wurde abermals klar: Die 34-Jährige weiß genau, wie sie ihre wachsende Körpermitte perfekt in Szene setzt: Lasziv posiert Ayesha für die Kamera. Im Interview verriet sie außerdem, dass ein weiteres Kind eigentlich gar nicht geplant war: "Letztes Jahr sahen wir uns an und waren uns einig, dass wir es wieder tun wollten. Für mich kam die Entscheidung dadurch zustande, dass ich mich immer wieder umsah und das Gefühl hatte, dass jemand fehlte."

Wenige Wochen vor den überraschenden Baby-News wurde ein niedliches Detail zu Ayesha und ihrem Mann Stephen bekannt: Sie sind die Paten von Lindsay Lohans (37) Sohn Luais! Im Februar besuchte die Schauspielerin mit ihrem Mann Bader Shammas und dem gemeinsamen Nachwuchs ein Spiel des Basketballers. Nach dem Match schenkte Stephen der kleinen Familie ein von ihm signiertes Trikot, auf dem zu lesen war: "Deine Paten lieben dich." Die Fans fragen sich daher, ob auch Lindsay und Bader die Paten von Ayesha und Stephens viertem Kind werden. Andy Cohen (55) hakte in seiner eigenen Show "Radio Andy" bei der Vierfachmama in spe nach. "Nun, bei uns ist es so, dass wir normalerweise warten, bis das Baby geboren ist, um diese Entscheidungen zu treffen", reagierte daraufhin Ayesha.

Getty Images Stephen und Ayesha Curry

Getty Images Ayesha Curry und Lindsay Lohan im März 2024

