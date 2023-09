Body-Transformation: Danni Büchner verrät ihr Geheimnis

Sie macht keinen Hehl draus! In Daniela Büchners (45) Leben hat sich einiges getan. So hatte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit bekannt gegeben, dass sie rund 15 Kilogramm abgenommen habe. Seitdem präsentiert sie im Netz stolz ihren neuen Körper und fühlt sich offensichtlich pudelwohl. Der Realitystar denkt nicht ans Aufhören und will seine Form beibehalten und weiterhin an seiner Fitness arbeiten. Jetzt verrät Danny sogar ihr Body-Geheimnis!

"Ich habe meine Ernährung komplett umgestellt, esse absolut kein Schweinefleisch mehr, nichts Süßes und wenig Kohlenhydrate", schilderte sie im Bild-Interview. Das scheint ein guter Plan gewesen zu sein, wie Danni findet: "Das alles zusammen hat gut funktioniert." Inzwischen wiege sie unter 70 Kilogramm, wie Daniela vermutet: "Ich müsste jetzt ein bisschen unter 65 Kilo wiegen, so genau weiß ich das nicht."

Für ihr Aussehen erntet die 45-Jährige ab und an Kritik. Im Gespräch mit Bild verriet sie, wie sie mit Hate umgeht. "Mal bin ich zu dick, dann zu dünn. [...] Es gibt halt immer etwas zu meckern. Aber ich habe es ja für mich getan! Daher ist es auch egal, was andere denken", stellte Danni klar.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Influencerin

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Star

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Mai 2023

