Eltern-Date: Ashley Benson und Brandon sind so verliebt!

Sie genießen ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen. Knapp einen Monat nach der Geburt ihres Kindes zeigen sich Ashley Benson (34) und Brandon Davis (44) nun gemeinsam bei einem Mittagessen in Beverly Hills – das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen. Auf den Fotos verlässt das Paar Hand in Hand das angesagte Restaurant Cipriani. Die Schauspielerin zeigte sich in einem schlichten Outfit, bestehend aus einem schwarzen Pullover, einer Jeans und einer Sonnenbrille. Ihr Liebster harmonierte mit einem blauen T-Shirt und einer schwarzen Hose. Von ihrem kleinen Sprössling ist auf den Fotos weit und breit nichts zu sehen.

Ende Februar hatte die "Pretty Little Liars"-Darstellerin die Geburt von ihrer Tochter bekannt gegeben. In ihrer Instagram-Story teilte Ashley ein Bild, auf dem eine kleine Babyhand zu sehen ist. Dazu kommentierte sie ein pinkes Herz. Den Namen oder weitere Details zu ihrem Kind hält die 34-Jährige bisher privat. Auch das Gesicht des Babys zeigt der "Spring Breakers"-Star aktuell nicht. Als Paparazzi das Mutter-Tochter-Duo in der Öffentlichkeit erwischten, verdeckte Ashley ihre Tochter mit einer Decke.

Für Ashley und Brandon ist es das erste Kind. Die beiden sind bereits seit einiger Zeit ein Paar. Anfang 2023 hatten erstmals Gerüchte die Runde gemacht, dass die zwei miteinander anbandeln sollen. Kurz darauf hatte die "Wilderness"-Darstellerin die Beziehung offiziell bestätigt. Nachdem sich Ashley und Brandon im vergangenen Juli verlobt hatten, schlossen sie im November den Bund fürs Leben. In einer privaten Zeremonie mit Familie und Freunden gaben sich die beiden das Jawort.

Getty Images Ashley Benson, Schauspielerin

Instagram / ashleybenson Brandon Davis und Ashley Benson

