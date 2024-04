Ex Scott will Kourtney Kardashian Küsse vor Kids verbieten

Scott Disick (40) schiebt den Knutschereien seiner Ex den Riegel vor. Mit Kourtney Kardashian (44) bekam er dreimal Nachwuchs – Sohn Mason (14), Tochter Penelope (11) und Nesthäkchen Reign (9). "Scott nimmt seine Vaterrolle ernst und möchte nur das Beste für die Kinder. Er hat sich in letzter Zeit immer häufiger zu Wort gemeldet", will ein Insider laut OK! wissen. Eins soll ihm ein besonders großer Dorn im Auge sein: Mittlerweile ist die Mutter seiner Kinder mit Travis Barker (48) verheiratet und stellt ihre Verliebtheit gerne zur Schau. Für Scott gehen die wilden Zungenküsse der beiden wohl zu weit. "Unter anderem hat er Kourtney gebeten, die öffentlichen Liebesbekundungen mit Travis vor den Kindern zu reduzieren", erklärt die Quelle.

Geht Scott hier einen Schritt zu weit oder handelt er nur im Interesse seiner Sprösslinge? In Episoden der familieneigenen Reality-TV-Show brachten die Kids bereits zum Ausdruck, dass sie die Intimität von ihrer Mutter und ihrem Stiefvater stört. "Mom, nicht küssen!", beschwert sich Penelope in einer The Kardashians-Folge aus dem Jahr 2022. Kurz darauf, als Kourtney und Travis sich am Esstisch küssen, interveniert auch Reign und meckert: "Igitt, Leute! Könnt ihr euch mal nicht mit Zunge küssen?"

Die Hemmschwelle der beiden scheint ohnehin niedrig zu sein. Auch im Netz postet das Ehepaar regelmäßig vielsagende Schnappschüsse voneinander. Auffällig ist: Oft spielen Kourtneys Füße eine Rolle. Und auch intime Geständnisse gibt es von denbeiden reichlich. Der Blink-182-Drummer verriet am vergangenen Valentinstag auf Instagram, wo und wann ihr gemeinsames Kind Rocky gezeugt wurde.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

