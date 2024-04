Gefühlschaos bei "Make Love, Fake Love"-Xanders Freundin!

Zwischen Xander und Antonia Hemmer (24) scheint es ziemlich zu funken in der diesjährigen Staffel von Make Love, Fake Love. Das bringt aber vor allem die Freundin des Beaus durcheinander: Lisa Postel. Während ihr Schatz mit der Schönheit wild rumknutscht, fällt seiner Partnerin ein besonderes Detail auf: "Das ist mein Pulli. Er hat gesagt, wenn er den anzieht, dann denkt er an mich!", freut sich Lisa zunächst, dann kommen ihr jedoch die Zweifel: "Nach den Bildern bin ich zwar auf der einen Seite erleichtert. Wenn er das so schafft, ohne die Regeln zu überschreiten, dann ist das der perfekte Gewinn, dann ist das alles so, wie wir es eigentlich geplant hatten. Auf der anderen Seite bin ich natürlich trotzdem geschockt."

Bevor die beiden an dem Format teilnahmen, hatten Xander und seine Liebste nämlich einen süßen Plan ausgeklügelt. "Unsere Abmachung war, dass wenn er den anhat, ist das ein Zeichen dafür, dass er an mich denkt und ich mir keine Sorgen machen brauche!", erklärt die Brünette. Bei dem Kleidungsstück handele es sich um ein Geschenk, das sie ihrem Partner zum Geburtstag machte.

Gegenüber Promiflash verriet die Beauty bereits, dass sie während der Zeit in der Villa ein regelrechtes Gefühlschaos durchlebte. Damals war sie sogar kurz davor, das Format abzubrechen! "Man überlegt natürlich sehr viel und zweifelt daran, ob man das dem Partner danach verzeihen kann und die Szenen, in denen man zusieht, wie er eine andere küsst, vergessen kann. Deshalb habe ich in dem Moment auch kurz überlegt, das Ganze abzubrechen!", gestand Lisa in dem Interview.

Anzeige Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Antonia und Xander bei "Make Love, Fake Love" 2024

Anzeige Anzeige

RTL Xenia, Lisa und Mergita , "Make Love, Fake Love"-Partnerinnen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Xander noch an die Abmachung mit Lisa erinnert? Ja! Ich glaube, dass er trotz der Küsse an seinen Schatz denkt. Nee, ich denke, dass er sich wirklich verknallt hat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de