Grund zur Sorge? Flavio Briatore unterzog sich einer Herz-OP

Flavio Briatore (73) meldet sich mit erschreckenden Nachrichten zurück. Der einstige Formel-1-Teamchef hatte mit gesundheitlichen Sorgen zu kämpfen und musste spontan am Herzen operiert werden! In einem Clip auf Instagram erklärt er, was passiert ist: Bei einer Routineuntersuchung sei eine gutartige Geschwulst an seinem Herzen entdeckt worden. Die Ärzte griffen schnell ein und entfernten die betroffene Stelle präventiv. Der Eingriff sei "vollkommen perfekt" verlaufen – er habe die vergangenen Tage in einer Klinik in Mailand verbracht und sich gut erholt.

Die gesundheitlichen Probleme des Italieners kommen überraschend, wohl auch für ihn selbst. Erst Ende des vergangenen Jahres glänzte er mit seiner schmalen Silhouette. Wie Flavio È sempre cartabianca erklärte, habe er sich um seine Gesundheit kümmern wollen. Mithilfe von Intervallfasten habe er in wenigen Monaten ganze 20 Kilogramm abnehmen können, erklärte er damals stolz.

Die Nachricht dürfte wohl auch für Sorgen im Hause Klum verursacht haben. Flavio ist der Vater von Heidi Klums (50) Tochter Leni (19) – zu ihrer Geburt waren die beiden jedoch bereits kein Paar mehr. Den Kontakt zu seiner Tochter soll der Manager von Fernando Alonso (42) dennoch pflegen. "Ich bewundere Leni und bin sehr stolz auf sie [...] Leni ist nicht nur schön, sondern auch stark, unabhängig und lebensfroh", schwärmte er zuletzt im Gespräch mit La Repubblica. Im vergangenen Sommer überraschte das Duo mit einem seltenen Foto der beiden: Gemeinsam posierten sie auf einer Yacht im Sommerurlaub in Monaco.

Anzeige Anzeige

Mimmo Carriero / ipa-agency.net/ Flavio Briatore im Oktober 2023 in Mailand

Anzeige Anzeige

Instagram / briatoreflavio Nathan Falco Briatore, Flavio Briatore und Leni Klum im August 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de