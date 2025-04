Diese Reality-TV-Stars schaffen es in die "The 50"-Top-Ten

Der Sieg in der Amazon-Show The 50 rückt immer näher. Nur noch 15 Realitystars sind dabei. Doch schon in Folge 13 müssen die nächsten Kandidaten die Show verlassen. Wer fliegt, entscheidet sich im siebten Arenaspiel "Eierschaukeln": Jeder Star muss sieben Bälle mit einer Schaufel zwischen den Beinen ins Ziel bekommen. Für einige Kandidaten scheint die Aufgabe ein Leichtes zu sein. Ennesto Monté (50), Yasin Mohamed (33), Chris Manazidis, Christina Grass (36), Dennis Lodi, Micaela Schäfer (41), Yeliz Koc (31), Brenda Patea (31), Cecilia Asoro (28) und Kevin Schäfer sind die ersten zehn, die es schaffen. Raffa, Laura Morante (34), Melody Haase (31), Micha und Dilara Kruse meistern die Aufgabe leider nicht rechtzeitig und gelten somit als Wackelkandidaten. Über ihren Verbleib entscheiden wie immer die Gewinner – und diese dürfen dieses Mal nur zwei ihrer Reality-TV-Kollegen retten. Sie entscheiden sich für Raffa und Dilara, wobei die ehemalige Spielerfrau mit zehn Stimmen von jedem eine bekommt. Für Laura, Melody und Micha ist "The 50" somit kurz vor dem Eintritt ins Finale vorbei.

Doch die drei sind nicht die einzigen, die die Show kurz vor dem Ende verlassen müssen – in Folge 14 steht bereits das nächste Arenaspiel und somit die nächste Eliminierung an. Die übrigen zwölf Kandidaten müssen in Teams zu zweit ihre Deutschkenntnisse unter Beweis stellen, die benötigten Buchstaben finden und Wörter richtig buchstabieren. Dieses Mal sind Raffa und Dilara unter den Gewinnern. Die Frau von Max Kruse (37) und Dennis, Raffa und Micaela Schäfer, Cecilia und Chris und Kevin und Brenda schaffen es. Die Teams aus Yeliz und Yasin sowie Ennesto und Christina waren langsamer als ihre Konkurrenz und müssen deswegen um ihren Verbleib im Schloss bangen. Auch dieses Mal können wieder nur zwei Teilnehmer gerettet werden – und die Stimmen gehen an die Frauen. Yasin und Ennesto müssen ihre Koffer packen, während Yeliz und Christina gemeinsam mit Raffa, Dilara, Micaela, Cecilia, Chris, Brenda, Kevin und Dennis die "The 50"-Top-Ten bilden, die kurz vor dem Finale steht.

Die Show sorgt seit dem Start für große Emotionen und unerwartete Wendungen. Erst kürzlich sorgte Brenda für Aufsehen, als sie in einer ähnlichen Entscheidungssituation die geheime Macht als "Königin" innehatte und Realitystar Kevin Platzer (26), besser bekannt als Flocke, widerwillig aus der Show wählte. Die verbleibenden zehn Kandidaten müssen sich nun weiteren packenden Herausforderungen stellen – doch das Finale ist bereits in Sicht.

Amazon Prime Video Raffa's Plastic Life, "The 50"-Star

Amazon MGM Studios Kevin "Flocke" Platzer, "The 50"-Kandidat

