"Ich bin der erste Champion": Dieser Star gewinnt "The 50"!

Es ist entschieden! Die allererste Staffel von The 50 hat einen Gewinner. Insgesamt 50 Realitystars sind in Spielen rund um Sportlichkeit, Geschicklichkeit und logisches Denken gegeneinander angetreten, um am Ende das Preisgeld für einen ihrer Follower zu gewinnen. Bis ins große Finale haben sich Yasin Mohamed (32), Diogo Sangre (29), Tommy Pedroni und Paco Herb durchgeschlagen. Tommy hatte jedoch in der Endrunde das Feld räumen müssen, sodass nur noch die übrigen drei Männer um den Sieg kämpften. Im finalen Arenaspiel muss die Männerrunde Körbe werfen. Vor Beginn des Spiels haben die drei bereits eine Vermutung: Als professioneller Basketballer hat Yasin einen klaren Vorteil. Doch ein anderer kann das Spiel für sich entscheiden!

Mit dem Sieg im letzten Arenaspiel gewinnt Paco die gesamte Show! "Ich bin der erste Champion. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich", platzt es aus dem Blondschopf voller Freude heraus. Und seine Mitfinalisten gönnen ihm den Triumph! "Ich freue mich auf jeden Fall für Paco, er hat besser gespielt. Er hat die Bälle getroffen, wir nicht", erklärt Yasin. Und auch Diogo meint: "Ich habe ihm das megagegönnt. Ich bin ein guter Verlierer, er hat das besser gemacht."

Die Fans können auf eine spannende Staffel zurückblicken, in der die Realitystars fernab der Spiele alles für die Unterhaltung der Zuschauer gegeben haben. Neben Ausrastern und Streitereien wurde dabei auch der ein oder andere Schmatzer verteilt. Zwischen Jenny Elvers und Yasin bahnte sich sogar so etwas wie eine kleine Romanze in der Show an: Die beiden sind sich ziemlich nahegekommen und konnten die Finger nicht voneinander lassen. Doch scheinbar steckten dahinter keine echten Gefühle, denn nach Jennys Ausscheiden hat sich der Casanova ganz schön fies über sie geäußert.

Instagram / paco_hrb Paco Herb, TV-Bekanntheit

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, ehemaliger "Temptation Island"-Kandidat

Findet ihr, Paco hat verdient gewonnen? Ja, auf jeden Fall! Ich gönne ihm den Sieg. Na ja, ich hätte mir einen anderen Gewinner gewünscht... Ergebnis anzeigen



