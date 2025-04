Spiel, Spaß und Spannung: So war die zweite Staffel "The 50"

Bei The 50 haben alle Realitystars das gleiche Ziel: Die Konkurrenz besiegen und den Jackpot von 50.000 Euro gewinnen! Neben Trash-TV-Urgesteinen und einigen Kandidaten, die bisher eher selten in derartigen Formaten zu sehen waren, war auch Staffel-eins-Gewinner Paco Herb anwesend. Dass er das Game schon einmal durchgespielt hat, lässt er seine Mitstreiter fühlen – und mit seinem Verhalten eckt er in so mancher Situation an. Doch neben Paco sorgen auch andere Teilnehmer wie Sam Dylan (34), Georgina Fleur (35) und Melody Haase (31) für Unterhaltung. Alle Highlights rund um die Spiele und das Drama und wer "The 50" letztendlich als Sieger verlassen durfte, hat Promiflash im Video zusammengefasst.

