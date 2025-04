Nach zehn Arenaspielen: Das sind die "The 50"-Finalisten

Die Reality-Show The 50 geht in die entscheidende Phase: In Folge 15 der Amazon-Produktion kämpfen noch zehn Kandidaten um den heiß begehrten Jackpot. Der Weg zum Ziel wird den Realitystars jedoch alles andere als leicht gemacht. In der Dämmerung werden sie vom Löwen zum nächsten Spiel abgeholt. In der Arena steht einzig und allein ein Buzzer, während der Jackpot sinkt – ohne Erklärung. YouTuberin Raffa schaltet als Einzige sofort, rennt los und drückt den Buzzer. "Spielerin Raffa, du hast eigenmächtig und rücksichtslos auf den Buzzer gehauen. Das war klug von dir. [...] Als Schützerin des Jackpots benenne jetzt den Namen des Spielers, den du von euch opferst. Der Spieler, den du auswählst, muss 'The 50' sofort verlassen", verkündet der Löwe. Raffas Entscheidung fällt auf Dennis Lodi, da sie ihn als starke Konkurrenz sieht.

Doch der Löwe fordert ein weiteres Opfer der Gruppe. Noch ein Kandidat soll das Schloss verlassen – und das freiwillig. "Wer von euch ist bereit, sich für die gute Sache zu opfern und verlässt freiwillig noch heute mein Schloss?", fragt der Spielmacher. Während die Realitystars sich entscheiden müssen, läuft der Jackpot weiter runter. Die Spieler stehen also unter Druck. Doch wer hält diesem stand? Am Ende ist es Brenda Patea (31), die sich für das Spiel opfert. Das Model lässt den anderen den Vortritt und somit steht die Top-Acht fest: Raffa, Cecilia Asoro (28), Kevin Schäfer, Dilara Kruse, Christo, Yeliz Koc (31), Christina Grass (36) und Micaela Schäfer (41) können es noch schaffen. Doch auch in Folge 16 macht es ihnen der Löwe nicht leicht. Im neunten Arenaspiel wird erneut ausgesiebt. Die Stars müssen Geschicklichkeit beweisen, während sie einen Stift in ein Glas werfen. Raffa gelingt es zuerst. Weniger erfolgreich sind Dilara, Micaela und Kevin, die das Schloss ohne Eliminierungsrunde und Chance auf Rettung verlassen müssen.

Somit steht fest: Die YouTuberin Raffa, der Promi Big Brother-Star Christo, die Kampf der Realitystars-Bekanntheit Cecilia, Bachelor-Star Christina und Influencerin Yeliz schaffen es unter die letzten Fünf. Im zehnten und allerletzten Arenaspiel müssen sie alles geben. Auf einer wackligen Platte müssen die Stars jeweils Tennisbälle in ein kleines Loch befördern. Die zwei schnellsten Kandidaten sichern sich einen Platz im Finale. Die TV-Sternchen liefern sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Raffa sichert sich schnell die Favoritinnenrolle und tatsächlich ist sie die Erste, die alle Bälle versenkt. Kurz nach ihr schafft es auch Christina, die vor lauter Emotionen in Tränen ausbricht. Im großen Finale wird sich also zwischen den beiden entscheiden, wer in diesem Jahr die "The 50"-Krone mit nach Hause bringt.

Amazon Prime Video Brenda Patea, "The 50"-Kandidatin

Amazon Prime Video Raffa's Plastic Life, "The 50"-Star

