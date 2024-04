Nach Namensänderung: Kanye Wests Instagram-Account gelöscht

Macht Kanye West (46) einen Rückzieher? Vor rund einem Monat meckerte er auf Instagram, dass sein neuer Name nicht angenommen wird. "Mein Name ist Ye. Keine Marke oder Nummer wird mich dazu zwingen, mich so zu nennen, wie sie wollen, dass ich immer noch heiße", stellte der Rapper klar. Er verkündete, man werde ihn in den sozialen Medien nur noch unter seinem neuen Namen antreffen. Kurz darauf freute sich Ye in einem Update: "Instagram hat zugestimmt. Ich warte auf die Informationen, die sie brauchen, um es heute zu erledigen." Nun ist seine Seite jedoch deaktiviert – ob er sein Profil selbst gelöscht oder ob die Plattform Schritte gegen den Skandalmusiker ergriffen hat, ist unklar.

Kanye ist bekannt für seine impulsiven und Wutausbrüche im Netz. Kurz nachdem er seine Fans dafür kritisiert hatte, seinen neuen Namen nicht zu akzeptieren, fand er schnell ein nächstes Thema. Er forderte seine Ex Kim Kardashian (43) auf, den gemeinsamen Nachwuchs von der aktuellen Schule zu nehmen. "Es ist die falsche Schule für Berühmtheiten, die vom 'System' benutzt werden", wetterte er auf Instagram. Als Alternative schlug er seine eigene, nicht akkreditierte Schule vor.

Auch seine Beziehung zu Bianca Censori (29) sorgt regelmäßig für Kontroversen. Nachdem die beiden bereits wegen unsittlicher Outfits und Handlungen in der Öffentlichkeit mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren, hat nun wohl auch der Vater der Australierin, Leo Censori, endgültig die Nase voll. "Ihr Vater hat vor, ein ernstes Wort mit Kanye zu reden. Leo wird sich nicht von Kanyes Erfolg einschüchtern lassen und ihm die Stirn bieten", ist sich ein Insider laut Daily Mail sicher.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper, mit seiner Frau Bianca Censori

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Kanyes Social-Media-Abstinenz langfristig sein wird? Vielleicht bleibt er wirklich eine Weile offline... Nein, er kommt bestimmt schnell zurück. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de