Entnervt: Bianca Censoris Vater zitiert Kanye West zu sich

Im Dezember 2022 gaben sich Kanye West (46) und Bianca Censori (29) das Jawort. Seither sorgt ihre Beziehung für reichlich Gesprächsstoff! Besonders Biancas sehr freizügige Outfits, die womöglich ihr Ehemann für sie aussucht, stehen immer wieder im Fokus der Kritiker. Auch die Eltern der australischen Architektin äußerten in der Vergangenheit schon mehrfach große Bedenken. Da ihre zahlreichen Interventionen bisher offenbar ins Leere liefen, hat Biancas Vater Leo Censori jetzt wohl genug! Er fordert Kanye auf, zu ihm nach Australien zu kommen, wie ein Insider gegenüber Daily Mail verrät. "Ihr Vater hat vor, ein ernstes Wort mit Kanye zu reden. Leo wird sich nicht von Kanyes Erfolg einschüchtern lassen und ihm die Stirn bieten", so die Quelle. Das Model habe jedoch große Angst vor dem Besuch. "Sie weiß, wie ihr Vater reagieren wird", ist sich der Insider sicher.

Für Leos großen Wunsch, sich den US-amerikanischen Rapper vorzuknöpfen, scheint es einen konkreten Auslöser zu geben. Kürzlich besuchte nämlich seine Frau Alexandra Bianca in Los Angeles. "Sie glaubte insgeheim, ihre Tochter während des Besuchs umstimmen und 'retten' zu können", verrät ein Informant gegenüber Daily Mail. Scheinbar konnte sie jedoch nicht zu dem Paar durchdringen. Denn kurz nach ihrer Abreise sorgte die Architektin erneut mit ihrer Freizügigkeit für Schlagzeilen. Von Alexandras fehlgeschlagenem Versuch soll Leo sehr enttäuscht sein. Er will die Dinge nun selbst in die Hand nehmen, gibt die interne Quelle preis.

Biancas freizügige Looks sorgen jedoch nicht nur bei ihren Eltern für Bedenken. Auch Kanyes Ex-Frau Kim Kardashian (43) soll von den Outfits der Australierin nicht begeistert sein. Besonders, wenn es um die vier gemeinsamen Kinder aus ihrer vorherigen Ehe geht, sei ihr die Nacktheit von Kanyes neuer Partnerin ein Dorn im Auge. "Kim hat Kanye angewiesen, dass Bianca sich niemals in der Nähe ihrer Kinder so kleiden darf", plauderte ein Insider gegenüber dem Medium aus.

Instagram / kanyewest Bianca Censori

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

Versteht ihr, dass Leo nun eingreifen möchte?



