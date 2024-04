Sexy oder zu viel? JoJo Siwa posiert in wildem Glitzerfummel

JoJo Siwa (20) ist bekannt dafür, dass sie gerne mal etwas ausgefallenere Fashion-Statements setzt. So auch bei den iHeartRadio Music Awards. Die Influencerin posiert frech auf dem roten Teppich und hüllt sich in einen glitzernden schwarzen Anzug, der nicht nur sitzt wie eine zweite Haut, sondern mit Netzstoff auch ordentlich Haut zeigt. Dazu trägt sie ein wildes Make-up, das an die Aufmachung der Mitglieder der Kult-Rockband Kiss erinnert. Doch dieser schräge Look hat einen Hintergrund, denn er soll JoJos neue Single "Karma" promoten. "Das ist ein Kostüm aus meinem Musikvideo für 'Karma'. Das ist mein schwarzes Biest. Ich liebe es", erklärt sie im Interview mit Extra.

JoJo scheint in Sachen bunte Mode jedes Wagnis einzugehen. 2022 besuchte sie ein Konzert von Elton John (77) und schlug in einem Outfit auf, das von dem Sänger selbst inspiriert sein muss. Denn die 20-Jährige trug einen orangefarbenen Anzug mit funkelnden Flammen darauf, auf dem Kopf eine Kappe mit Hörnern, eine passende Brille auf der Nase und zwei mit roten Federn besetzte Flügel auf dem Rücken. Eltons Fans dürfte der Look bekannt vorgekommen sein, denn Schauspieler Taron Egerton (34) hatte im Biopic "Rocketman" das Gleiche getragen, als er in die Rolle des Popstars geschlüpft war.

Die Entertainment-Branche kennt JoJo jedenfalls gut, denn immerhin wurde sie schon als Kind bekannt. So trat sie unter anderem mit ihrer Mutter in der US-Realityshow "Dance Moms" auf. Doch ihre Berühmtheit ist für die Sängerin nicht immer nur Segen. "Alles wird beurteilt. [...] Eine Zwölfjährige sollte keinen Stressausschlag auf dem Kopf haben, der ihn kahl werden lässt, aber ich hatte ihn", erzählte sie in dem Format "Special Forces: World's Toughest Test". Nach außen hin gibt sie so, als würde sie die Kritik immer gut verkraften, aber privat sei sie oft "die verletzlichste Person, die man sich nur vorstellen kann".

Getty Images JoJo Siwa beim Konzert von Elton John im November 2022

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa, TikTok-Star

