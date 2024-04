Vergeben? Antonia sortiert bei "Make Love, Fake Love" aus!

Das Lager bei Make Love, Fake Love lichtet sich so langsam! Auch in der siebten Folge der Kuppelshow muss Antonia Hemmer (24) wieder ein paar Jungs nach Hause schicken. Dieses Mal stellt sie Moderatorin Janin Ullmann (42) vor die Wahl: Make Love oder Fake Love? Gleich drei Männer wirft die Influencerin raus. Als Ersten trifft es Christian. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass er vergeben ist", erklärt die Ex-Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin überzeugt. Tobi und auch Okan erwischt es ebenfalls. "Ich habe eher das Gefühl, dass wir beste Freunde werden könnten", räumt sie zu Letzterem ein.

Doch enttarnt Antonia denn auch die vergebenen Männer? Nun ja, bei Exit Nummer eins liegt sie schon mal komplett falsch – denn auf Christian wartet keine Freundin. Dass die Ex von Patrick Romer (28) ihn rauswählt, ist für den Beau aber offenbar eher weniger ein Problem. "Ich habe für mich einfach gemerkt, dass ich so nicht die Partnerin fürs Leben finden möchte", erklärt der Datingshow-Kandidat. Bei Tobi und Okan hingegen liegt die 24-Jährige goldrichtig – ihre Partnerinnen Xenia und Mergita fallen ihnen überglücklich in die Arme.

Auch Antonias Liebling Xander muss zwischendurch zittern. Denn trotz ständiger Knutscherei und heißem Gefummel unter der Dusche ist sich die ehemalige #CoupleChallenge-Beauty immer noch unsicher bei dem Barkeeper. "Es ändert sich wirklich fast stündlich", gesteht sie Janin. Letztlich darf der Blondschopf aber doch in der Villa bleiben. Wenn Antonia nur wüsste, dass ihr Favorit sein Herz tatsächlich an jemand anderen verschenkt hat...

Okan und Mergita, "Make Love, Fake Love" 2024

Xander und Antonia unter der Dusche bei "Make Love, Fake Love"

