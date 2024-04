Cody Simpson und Emma McKeon feiern ihren zweiten Jahrestag

Cody Simpson (27) und Emma McKeon (29) haben in ihrer Beziehung einen kleinen Meilenstein erreicht. Der Profischwimmer teilte in seiner Instagram-Story einen romantischen Schnappschuss, auf dem zu sehen ist, wie er seine Freundin in einer Bar küsst. Das Paar, das vor Liebe strahlte, gab sich einen leidenschaftlichen Kuss in aller Öffentlichkeit, während es sich tief in die Augen blickte. Cody versah den Schnappschuss mit den Worten: "Zwei kostbare Jahre mit diesem [Menschen]."

Cody und Emma machten ihre Beziehung im Juli 2022 öffentlich – drei Monate, nachdem sie begonnen hatten, sich zu daten. Dass es bei den beiden wirklich ernst ist, wurde im vergangenen Jahr deutlich: Sie sind nicht nur zusammengezogen, sondern kauften sich auch gemeinsam ein Haus. Für ihr luxuriöses Anwesen an der australischen Gold Coast sollen die Sportler umgerechnet über eine Million Euro bezahlt haben.

Doch damit nicht genug. Cody und Emma sorgten vor wenigen Monaten mit Hochzeitsgerüchten für Aufmerksamkeit. Von der Familie des 27-Jährigen hätten sie zumindest wohl das Go. "Wer weiß. Ich meine, wir wären so glücklich, wenn sie es tun würden, du weißt schon, zu ihrer eigenen Zeit. Alles kann passieren", plauderte seine Schwester Alli gegenüber Daily Mail Australia aus. Sie sei ein großer Fan von Emma – die Olympionikin mache ihren Bruder sehr glücklich. Codys Mutter Angie fügte hinzu: "Sie ist unser Liebling. Wenn ich mir irgendein Mädchen auf der Welt aussuchen könnte, würde ich mich für Emma entscheiden."

In der Vergangenheit hatte Cody ein eher turbulentes Liebesleben. 2020 war er für gut ein Jahr mit der Sängerin Miley Cyrus (31) zusammen. Auch seine anschließende Romanze mit Marloes Stevens hielt nicht viel länger. Als Auslöser der beiden Trennungen nannte der Sänger im Interview mit Stellar Magazine seine Karriere: "Als Schwimmer musste ich Kompromisse eingehen und Opfer bringen, um mich voll darauf konzentrieren zu können. Das ist etwas, das nicht jeder versteht, und das war einer der Gründe, warum ich meine letzten beiden Beziehungen beenden musste." Mit Emma ist er aber offenbar angekommen. Das machte er auch schon an ihrem ersten Jahrestag deutlich. Zu einem gemeinsamen Instagram-Foto schrieb er damals: "Ich schaue sie an und ein Licht geht durch mich hindurch. Ein Jahr mit dir. Seit ich dich getroffen habe, fühle ich mich, als würde ich in ständigem Sonnenlicht leben." Man könne die Sonne nur schätzen, spüren und in sich wirken lassen, wenn sie da ist. "Liebe ist genau dasselbe. Ich liebe dich", erklärte er seiner Auserwählten.

