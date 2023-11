Heiraten Cody Simpson und seine Freundin Emma etwa bald?

Wann gehen die beiden den nächsten Schritt? Cody Simpson (26) war in den vergangenen Jahren mit einigen Berühmtheiten zusammen: Unter anderem hatte der Sänger mit Miley Cyrus (30) und Gigi Hadid (28) geturtelt. Seit April 2022 ist er mit der australischen Profischwimmerin Emma McKeon (29) in einer Beziehung. Die zwei scheinen auch ziemlich happy miteinander zu sein – könnten da auch bald die Hochzeitsglocken klingeln? Wenn es nach Codys Familie gehen würde, auf jeden Fall!

Im Interview mit Daily Mail Australia kommen die Mutter und die Schwester des "All Day"-Interpreten gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus. "Wir lieben Emma. [... ] Sie strahlt einfach. Und sie macht Cody wirklich glücklich", betont Alli. Mama Angie fügt begeistert hinzu: "Sie ist unser Liebling. Wenn ich mir irgendein Mädchen auf der Welt aussuchen könnte, würde ich mich für Emma entscheiden." Zu einer möglichen Hochzeit meint die 25-Jährige ehrlich: "Wer weiß. Ich meine, wir wären so glücklich, wenn sie es tun würden, du weißt schon, zu ihrer eigenen Zeit. Alles kann passieren."

Ob die beiden tatsächlich in der nächsten Zeit den Bund der Ehe schließen werden, bleibt also abzuwarten. Cody ist jedenfalls total verliebt in seine Emma, wie er an ihrem ersten Jahrestag im April auf Instagram deutlich machte: "Ich schaue sie an und ein Licht geht durch mich hindurch. Ein Jahr mit dir. Seit ich dich getroffen habe, fühle ich mich, als würde ich in ständigem Sonnenlicht leben."

Getty Images Cody Simpson im Juni 2022

Getty Images Angie und Alli Simpson im Juni 2016

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Emma McKeon im Juli 2022

