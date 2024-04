Aprilscherz oder echt? Stefan Raab will in den Ring steigen

Stefan Raab (57) sorgt aktuell für viele Schlagzeilen und Spekulationen. Vor wenigen Stunden veröffentlichte der TV-Star ein Video auf seinem Instagram-Profil, in dem er mit seinem Kumpel und TV-Kollegen Elton (52) zu sehen ist. Darin verkündet der ehemalige "Tv total"-Moderator, dass er am 14. September gegen die Boxerin Regina Halmich (47) in den Ring steigen möchte. Tickets soll es bereits morgen ab 15 Uhr geben. Ob es sich bei der Ankündigung um einen Aprilscherz oder ein wirkliches Comeback von Stefan handelt, wird sich also bereits bald zeigen.

Vor wenigen Tagen teilte der TV-Star einen anderen Clip via Instagram, in dem er ein mögliches Comeback anteaserte. Die Bedingung: Er wolle innerhalb von drei Tagen neun Millionen Follower bekommen. Die Fans drückten daraufhin zwar fleißig auf den Abo-Button – für die gewünschte Followerzahl reichte es jedoch nicht ganz. Mittlerweile folgen dem ehemaligen Moderator rund 2,8 Millionen Menschen. Viele Fans vermuten jedoch schon seit Tagen, dass es sich bei der Ankündigung um einen Aprilscherz handelt. "Ich bin verwirrt" oder "Das wäre wirklich der gemeinste Aprilscherz überhaupt" sind nur zwei von vielen Kommentaren unter Stefans Beiträgen.

Über 20 Jahre lang war Stefan im TV zu sehen. Unter anderem war er für Formate wie die Wok WM, den Bundesvision Song Contest oder das RTL Turmspringen verantwortlich. Im Jahr 2015 beendete er seine Fernsehkarriere schließlich. Grund für sein TV-Aus soll unter anderem Stefans Wunsch gewesen sein, mehr Zeit mit seiner Ehefrau und den gemeinsamen Kindern verbringen zu können.

Getty Images Regina Halmich, ehemalige Profi-Boxerin

Getty Images Stefan Raab im Mai 2011 in Düsseldorf

