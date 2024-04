Endlich auf der Welt: Renata und Valentin Lusin im Babyglück

Lange hatten Renata (36) und Valentin Lusin (37) versucht, Eltern zu werden. Im März war es dann endlich so weit: Die beiden Profitänzer durften ihr Töchterchen Stella auf der Welt begrüßen. Auf Instagram verkünden sie stolz: "Die kleine Stella hat am 21. März mit 3.900 Gramm und 56 Zentimetern das Licht der Welt erblickt. Und am wichtigsten: Mutter und Kind sind wohlauf." Die Let's Dance-Fans müssen jetzt fürs Erste auf die beiden verzichten, denn sie wollen sich erst einmal an den Alltag mit Baby gewöhnen. Dafür gab es aber schon ein paar niedliche Babyfotos. Es ist den TV-Stars anzumerken, dass sie kaum glücklicher sein könnten...

