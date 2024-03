"Unser Superstern": Renata Lusin teilt zuckersüßes Babyfoto

Renata (36) und Valentin Lusin (37) könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein. Die beiden Let's Dance-Profitänzer durften erst vor wenigen Tagen ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Seit der Geburt ihrer kleinen Stella schwelgt das Paar im absoluten Familienglück – woran es auch seine Fans im Netz teilhaben lässt. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Neu-Mama deswegen nun einen zuckersüßen Schnappschuss ihres Töchterchens. Dieser zeigt nicht nur den neuesten Lusin-Familienzuwachs in einem hellgelben Strampler und süßen Wollschühchen, sondern auch, welch dunkle Haarpracht die Kleine bereits hat. Zu dem niedlichen Einblick in ihren Alltag zu dritt schreibt Renata liebevoll: "Unser Superstern."

Es ist nicht das erste Baby-Update, mit dem die frischgebackenen Eltern ihre Community versorgen. Gerade erst verkündeten Renata und Valentin im Netz, dass es für ihren kleinen Schatz endlich an der Zeit war, das Krankenhaus gegen sein neues Zuhause einzutauschen. "Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie überglücklich und unendlich dankbar wir sind. Unsere Stella kommt zum ersten Mal nach Hause", schwärmten die beiden in einem kurzen Video auf ihren Social-Media-Profilen. Ausgestattet mit Blumen und Ballons erinnerte sich die Profitänzerin auch an die Entbindung ihres Nachwuchses zurück und merkte an: "Es war eine schwere Geburt, aber Valentin war eine große Stütze und ist nicht umgekippt."

Schon zuvor hatte Renata in einem Interview mit Bild über die Geburt gesprochen und dabei keineswegs ein Blatt vor den Mund genommen. "Die Geburt war sehr anstrengend und hat über zwei Tage gedauert", hatte sie dem Blatt verraten und hinzugefügt: "Diese Geburt war anstrengender als jede 'Let's Dance'-Staffel und jede Weltmeisterschaft!" Es scheint, als werde die 36-Jährige die Ankunft ihrer Stella also aus mehreren Gründen wohl niemals vergessen. Laut Renata seien die Stunden bis zur Entbindung die "härtesten zwei Tage [ihres] Lebens" gewesen.

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusins Kind

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer kleinen Tochter

