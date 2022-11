Was läuft da? John Mayer und Kiernan Shipka genießen Date!

Was geht da zwischen den beiden? John Mayer (45) hält sein Liebesleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Zuletzt vermuteten Fans sogar, dass er wieder mit seiner Ex-Freundin Jennifer Aniston (53) anbandelt. Ebenso ist es bei Kiernan Shipka (22): Die Schauspielerin plaudert nicht allzu viel über ihr Privatleben. Doch nun wurden die zwei zusammen gesehen: John und Kiernan genossen eine Date-Night!

Daily Mail liegen Bilder vor, die die Chilling Adventures of Sabrina-Darstellerin und John vor einem Restaurant in Santa Monica zeigen. Die beiden sollen dort ganze vier Stunden lang zusammen diniert haben, bevor sie zeitlich um wenige Minuten versetzt den Ort verließen. Augenzeugen berichteten: John soll der 22-Jährigen sogar ein kleines Ständchen gesungen haben!

Der "Your Body Is A Wonderland"-Sänger und Kiernan sollen die Location in unterschiedlichen Wagen verlassen haben. Doch ein Insider berichtete dem Blatt, dass die Autos wenig später am Straßenrand gehalten hätten und die Beauty in Johns Wagen geschlüpft sei. Danach soll er sie jedoch vor ihrem Haus wieder rausgelassen haben. Das ist nicht das erste Mal, dass die beiden zusammen gesichtet wurden: Schon im Februar genossen Kiernan und John gemeinsam Drinks in einer Bar in Hollywood.

Getty Images Kiernan Shipka, Schauspielerin

Getty Images John Mayer bei den Grammy Awards 2015

Getty Images Schauspielerin Kiernan Shipka in Los Angeles

