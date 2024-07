Nanu? Kiernan Shipka genießt Lunch-Date mit Noah Centineo

Was läuft denn da zwischen Kiernan Shipka (24) und Noah Centineo (28) – eine Freundschaft oder doch mehr? Die beiden Schauspieler wurden gerade bei einem gemeinsamen Mittagessen in Los Angeles erwischt. Und allem Anschein nach hatten die beiden währenddessen eine Menge Spaß. Jedoch waren sie nicht alleine unterwegs, denn sie hatten einen niedlichen Begleiter: Wie die Schnappschüsse zeigen, hatte der "The Perfect Date"-Star nämlich seinen Hund dabei!

Es ist nicht bekannt, wie lange die "Mad Men"-Darstellerin und der 28-Jährige schon in Kontakt stehen. Eine süße Vergangenheit teilen sie aber trotzdem: Als Noahs Film "To All the Boys I've Loved Before" im Jahr 2018 herauskam, schien er es Kiernan ein bisschen angetan zu haben. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie ein Bild von ihm und machte ihm einen Heiratsantrag: "Noah, das ist ein offizieller Antrag, lass mich wissen, ob du Lust hast und ich mich zur Verfügung stellen kann."

Vermutlich sind die beiden aber nur gute Freunde, denn eigentlich wird Kiernan eine Romanze mit einem anderen bekannten Gesicht nachgesagt. Berichten zufolge soll es zwischen ihr und John Mayer (46) vor etwa zwei Jahren gefunkt haben. Seitdem werden der Chilling Adventures of Sabrina-Star und der Sänger immer wieder zusammen gesichtet – so wie kürzlich, als sie laut Daily Mail ein Abendessen im Privatklub San Vicente Bungalows in West Hollywood genossen.

