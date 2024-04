Mark Estes war nervös vor erstem Date mit Kristin Cavallari

Da hatte Mark Estes wohl ganz schönes Muffensausen. Seit wenigen Monaten ist es nun schon bekannt, dass er mit Kristin Cavallari (37) durchs Leben geht. Vor seinem ersten Treffen mit der US-amerikanischen Schauspielerin war der Sportfan ganz schön aufgeregt! "Ich denke, so wie es bei jedem ersten Date ist, war ich definitiv ein wenig nervös", gesteht Mark im Interview mit Page Six und kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Aber ja, es war großartig und die Chemie war sofort da." Zum allerersten Mal getroffen haben sich die zwei am 13. Februar dieses Jahres – und seither können sie nicht mehr die Finger voneinander lassen.

Ihr erstes Date schien ein großer Erfolg gewesen zu sein. "Er kam, brachte mir Blumen, holte mich ab, wir gingen zum Abendessen, es war sehr süß", berichtete Kristin in ihrem Podcast "Let's Be Honest". Es lief so gut, dass beide am Ende sogar "in [ihrer] Einfahrt rummachten". Der Hollywoodstar gab zu: "Ich fühlte mich wie in der Highschool." Bevor die Öffentlichkeit aber durch die Presse von ihrer Liebe erfahren konnte, hatte die TV-Bekanntheit das lieber selbst in die Hand genommen und damals im Netz von ihrem neuen Liebesglück berichtet.

Aber wie konnte der TikToker die "Laguna Beach"-Darstellerin überhaupt für sich gewinnen? Mark sei ganz einfach mit einem tollkühnen Spruch in Kristins DMs geslidet! "Ich bin einfach direkt mit einem 'Ich liebe dich' eingestiegen", verriet er ebenfalls im Podcast seiner Liebsten. Das kam bei der Beauty wohl ziemlich gut an. "Als ich die Nachricht gesehen habe, dachte ich mir nur: 'Das muss Schicksal sein'", erzählte sie. Ihr sei Mark mit seinen Montana Boyz sogar bereits aufgefallen.

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und Mark Estes, 2024

TikTok / markestes001 Kristin Cavallari und ihr Freund Mark Estes

