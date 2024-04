Nach Unfall: Jeremy Renner zurück bei "Mayor Of Kingstown"

Die Fans von Jeremy Renner (53) haben einen Grund zur Freude: Wie ein neuer Trailer auf YouTube zeigt, wird es ab dem 3. Juni eine dritte Staffel der beliebten Thriller-Serie "Mayor Of Kingstown" geben – mit Jeremy Renner in der Hauptrolle! Schon in den ersten zwei Staffeln spielte der Schauspieler die Schlüsselfigur Mike McLusky. Doch durch seinen lebensgefährlichen Unfall im Januar 2023 veränderte sich das Leben des Marvel-Stars schlagartig – es war wohl auch schwer einzuschätzen, ob und wann Jeremy wieder am Set stehen wird.

Zum Jahresbeginn 2023 schockierte der Filmstar mit einer besorgniserregenden Nachricht: Er war mit seinem eigenen Schneepflug verunglückt – Jeremy wurde von der Maschine überrollt und brach sich mehr als 30 Knochen. Er kämpfte mehrere Tage um sein Leben. Die Genesung dauerte über Monate an. Als sich die Entlassung aus der Klinik im Januar dieses Jahres jährte, teilte er auf Instagram ein paar seiner Gedanken. "Mein Freund hat mich daran erinnert, dass ich vor einem Jahr von der Intensivstation nach Hause gekommen bin. Glücklicher Mann...", schrieb Jeremy. Er fügte dankbar hinzu, dass die Liebe, ein guter Wille, harte Arbeit und die richtigen Menschen ihn jeden Tag durchstehen ließen.

Als am Anfang des Jahres für Jeremy der erste Drehtag anstand, berichtete er seinen Followern, wie nervös ihn diese Umstände stimmten. Der "American Hustler"-Darsteller teilte ein Bild von sich, auf dem er angespannt in die Kamera schaut und schrieb: "Tag eins am Set... Ich bin heute nervös. Ich hoffe, es klappt, dass ich das wirklich für unsere Produktion und, noch wichtiger, für die Fans durchziehen kann." Mit liebevollen Kommentaren versuchte seine Fans ihm die Sorgen zu nehmen. "Du hast die Kraft des Soldaten und des Hauptritters. Gott wacht über dich. Du kannst alles tun", schrieb einer ganz hoffnungsvoll.

Anzeige Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Jeremy nach seinem Horror-Unfall so schnell wieder in der Serie mitspielt? Ja, er ist ein Kämpfer. Nee, das hätte ich nicht gedacht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de