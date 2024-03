"Celebrity Big Brother"-Stars schießen gegen Herzogin Meghan

Bei Celebrity Big Brother geht es rund! An der diesjährigen Staffel der UK-Version von Promi Big Brother nahm auch Prinzessin Kates (42) Onkel Gary Goldsmith teil und packte ordentlich aus – die Royals wurden zum Dauerthema. Doch auch nach seinem Auszug ist damit noch lange nicht Schluss: Der Musikproduzent Louis Walsh (71), die Moderatorin Fern Britton und Realitystar Sharon Osbourne (71) ziehen in der aktuellen Folge ganz schön über Prinz Harrys (39) Ehefrau Herzogin Meghan (42) her. "Mag sie jemand? Mag sie, abgesehen von Harry, überhaupt jemand?", fragt Louis im Gespräch über die ehemalige Schauspielerin, woraufhin Fern antwortet: "Sie ist geheimnisvoll, ich würde gerne glauben, dass sie eine liebevolle Mutter und Ehefrau ist, aber ich habe auch das Gefühl, dass hinter alldem Manipulation steckt." Sharon kann dem nur zustimmen: "Ich glaube, das ist alles nur gespielt. Ich glaube, sie schauspielert die ganze Zeit."

Während der Show musste die Schwiegertochter von König Charles III. (75) schon so einiges einstecken: Immer wieder teilte Kates Onkel Gary gegen die Herzogin von Sussex aus. So bezeichnete er sie unter anderem als "Störfaktor", der die Beziehung zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William (41) zerstört hat: "Also ich bin der Meinung, dass Harry wirklich sehr geliebt wurde und als sie ein Dreiergespann waren – also Kate, William und Harry – haben sie sich sehr wohlgefühlt, und dann gibt es plötzlich eine zusätzliche Dynamik – einen Störfaktor – die hereinkommt und so viel Drama erzeugt."

Doch auch an Meghans Mann Harry ließ der Unternehmer während seiner Zeit in der Promi-WG kein gutes Haar. "Man kann nicht seine Familie auf so dramatische Weise vor den Bus werfen und Bücher darüber schreiben und dann erwarten, zu Weihnachten eingeladen zu werden", wetterte er während der Show. Dennoch beteuerte er, dass er es schade finde, dass Harry und seine Familie entzweit seien. Doch trotz des Dramas ist er überzeugt davon, dass sich für den royalen Rotschopf am Ende alles zum Guten wenden wird: "Irgendwann wird er zurückkommen und ein Teil der Familie sein. Ich glaube, wir sind eine sehr nachsichtige Nation. Ich denke, jeder wird ihm eine Chance geben."

Anzeige

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit

Anzeige

i-Images via ZUMA Press / Zuma Press Gary Goldsmith, Onkel von Prinzessin Kate

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de