Taylor Swift besuchte zu Ostern die Familie von Travis Kelce

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) waren auch über Ostern unzertrennlich. Die Turteltauben verbrachten die Feiertage gemeinsam in Pennsylvania – mit von der Partie waren auch Travis' Bruder Jason Kelce (36) mit seiner Frau Kylie und den Töchtern Wyatt, Elliotte und Bennie. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie TayTay mit ihrem Liebsten in einem Jeep in Pennsylvania ankommt. Die Sängerin traf damit erstmals auf die Nichten ihres Liebsten, schreibt das Magazin. Aufnahmen von der Familienzusammenkunft in Jasons und Kylies Haus gibt es bisher nicht.

Nach einem gemeinsamen Trip auf die Bahamas folgte für das Paar nun ein entspanntes Beisammensein mit der Familie. Ein Insider gab gegenüber Entertainment Tonight ein paar Einblicke in die Beziehung des süßen Pärchens. "Taylor und Travis genießen ihre gemeinsame Auszeit. Sie wissen das Hier und Jetzt zu schätzen und die Liebe, die sie miteinander teilen. Wenn sie in der Lage sind, einfach zu entspannen, lieben sie es, mit ihren Freunden und ihrer Familie abzuhängen, zu reisen, neue Dinge zusammen zu sehen und ihre Privatsphäre zu genießen", verriet der Informant.

Nach der Ostersause reiste das Paar gemeinsam zurück nach Los Angeles. Mit der ruhigen Zeit dürfte es bald wieder vorbei sein – Taylor veröffentlicht am 19. April ihr neues Album "The Tortured Poets Department". Im Mai setzt sie ihre "Eras"-Tour fort und es folgt ein Sommer voller Konzerte. Fans hoffen, den Footballer in einigen Städten als Gast in der Menge zu erspähen, da das Training für die kommende NFL-Saison erst im Spätsommer beginnt.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Getty Images Jason und Kylie Kelce im September 2023

