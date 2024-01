30. Jubiläum: Spice Girls arbeiten an Überraschungsprojekt!

Sie gehören zu den größten Girlbands überhaupt! Ende der 90er-Jahre waren die Spice Girls aus den Charts nicht wegzudenken. Mit Hits wie "Wannabe" oder "Spice Up Your Life" feierten Mel B. (48),Melanie C. (50) , Emma Bunton (48), Geri Halliwell (51) und Victoria Beckham (49) weltweite Erfolge. Dieses Jahr hat die Band ihr 30. Jubiläum. Dafür scheinen sich die Frauen etwas ganz Besonders ausgedacht zu haben. Mel B. teasert nun ein Überraschungsprojekt der Spice Girls an!

Zu Gast in der "Jennifer Hudson Show" spricht die 48-Jährige über die geheimen Pläne. "Ich kann sagen, dass wir definitiv an etwas arbeiten – wir fünf zusammen. Indem ich das jetzt sage, werde ich wahrscheinlich wieder in Schwierigkeiten geraten", plaudert sie aus. Auch nach über 30 Jahren sind sie und ihre Kolleginnen noch immer miteinander befreundet. "Es ist erstaunlich, dass wir es geschafft haben, irgendwie noch Freunde zu bleiben. Was man als Gruppe durchmacht… Man ist für das Leben zusammengeschweißt, weil man so eine verrückte Erfahrung gemacht habt", schwärmt Mel.

In einem Interview mit US Weekly verriet die Sängerin bereits, dass die anderen Spice Girls zu ihrer bald bevorstehenden Hochzeit kommen werden. "Natürlich kommen sie. Die Mädels sind meine Freundinnen!", erklärte die Britin begeistert.

Getty Images Die Spice Girls bei den Olympischen Spielen 2012

Getty Images Mel B, Sängerin

Getty Images Victoria Beckham, Melanie C, Geri Halliwell, Emma Bunton und Melanie B im Jahr 2007

