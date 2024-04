Vor Baby: Sofia Richie und Mann machen letzte Reise zu zweit

Sofia Richie (25) und Elliot Grainge genießen vor der Geburt ihres Kindes noch einmal ihre Zweisamkeit. Wie ein Insider gegenüber US Weekly berichtet, hat das Ehepaar in diesem Monat seine Babymoon-Reise geplant – den letzten gemeinsamen Urlaub zu zweit, bevor das Baby das Licht der Welt erblickt. Die Tochter von Lionel Richie (74) hat das Glück einer "reibungslosen Schwangerschaft". Dadurch hatten die Turteltauben auch die Zeit, um wichtige Dinge bis zur Ankunft des Nachwuchses zu erledigen – so kümmerten sie sich um die Fertigstellung des neuen Kinderzimmers. "Das Thema sind Pastellfarben und neutrale Töne", verrät die Quelle. Das Zimmer der Tochter sei schon jetzt "sehr gemütlich".

Jetzt, wo alles vorbereitet ist und die letzten Monate ohne Tochter anstehen, können sich Sofia und Elliot wohl voll und ganz ihrer Vorfreude hingeben. Beide seien "so aufgeregt und gespannt darauf, sie zu sehen und dass sie hier ist", erklärt der Informant dem Onlinemagazin. Zudem habe das Model während ihrer Schwangerschaft gemerkt, dass ihr Mann genau der Richtige ist. Die Quelle schwärmt: "Elliot war für sie da und hat sie auf dieser Reise wirklich unterstützt. Er ist sehr tatkräftig und sorgt immer dafür, dass sie alles hat, was sie braucht, begleitet sie zu Terminen und liebt es, sie herumzufahren."

Nicht nur die werdenden Eltern fiebern der Geburt ihres Babys gespannt entgegen. Auch Sofias Papa Lionel und ihre ältere Schwester Nicole Richie (42) können es kaum noch abwarten, wie sie im Interview mit Entertainment Tonight deutlich machten. Der "All Night Long"-Interpret freue sich sogar schon auf die Aufgaben, die auf ihn als liebender "Pop-Pop" zukommen – sogar auf den Windeldienst. "Sie werden mir vorwerfen, dass ich zu grob bin", scherzte Lionel, aber er wisse, wie man das macht. "Pop-Pop ist bereit, macht keinen Fehler", fügte er entschlossen hinzu. Nicole fügte hinzu: "Ich bin ganz aus dem Häuschen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich muss meine ganze Aufregung im Zaum halten."

Sofia Richie mit Babybauch

Lionel und Nicole Richie, April 2024

