Doku "Scoop" ist veröffentlicht: Prinz Andrew wirkt gelassen

Wie geht er wohl damit um? Prinz Andrew (64) gilt schon seit Jahren als Außenseiter der Royal-Family, nachdem bekannt geworden war, dass er in dem Missbrauchsring von Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein soll. Vor einigen Jahren gab der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) dazu ein Interview, das nun Thema in dem neuen Netflix-Film "Scoop" ist. Am Tag der Veröffentlichung des Dramas wirkt Prinz Andrew aber gelassen und geht seinem Hobby Reiten nach. Auf den Fotos des Tages sieht man ihn lässig mit einer Begleitung auf einem Pferd beim Windsor Castle spazieren.

Gegenüber The Sun erklärt ein royaler Insider, dass Pferde für den abtrünnigen Prinzen seit dem Skandal treue Begleiter geworden sind. "Neben endlosen Golfrunden ist die andere Aktivität, für die Andrew viel Zeit hatte, das Reiten", führt der Insider aus. Früher war das nie wirklich seine Leidenschaft gewesen – das hat sich wohl erst im königlichen Exil ergeben: "Im Gegensatz zu seinen Brüdern und seiner Schwester war Andrew immer etwas nervös im Umgang mit Pferden. Er hat zum Beispiel noch nie Polo gespielt oder gejagt, beides Aktivitäten, die ein hohes Maß an Vertrauen erfordern."

Das Interview, um das es in "Scoop" geht, wurde 2019 von der BBC ausgestrahlt und schlug hohe Wellen. Prinz Andrew beteuerte zwar, nicht an dem Skandal von Jeffrey Epstein beteiligt gewesen zu sein, verhedderte sich währenddessen aber immer wieder in seinen Aussagen, was seine Glaubwürdigkeit minderte. Danach zog sich Andrew fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurück und zeigt sich bis heute kaum noch neben seinen Familienmitgliedern auf öffentlichen Events. Außerdem wurden ihm alle seine Titel und militärischen Ehrendienstgrade entzogen.

W8Media / MEGA Prinz Andrew im April 2024

ActionPress Prinz Andrew, Royal

