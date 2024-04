Noel Gallagher spricht erstmals über seine angebliche Flamme

Noel Gallagher (56) ist wohl wieder über beide Ohren verknallt! Schon seit Monaten halten sich hartnäckige Gerüchte, dass der Oasis-Star mit Sally O'Neill anbandeln soll. Die Maskenbildnerin von David Beckham (48) habe ihn laut The Sun zu seinem Konzert in der Royal Albert Hall in London begleitet. Nun spricht der Musiker mit dem Magazin erstmals über seine angebliche Liebschaft: "Sie ist eine wunderbare Frau. Sie kommt nicht häufig, aber es war schön, sie zu sehen." Näher geht der Rocker nicht auf Sally ein, über die Liebe plaudert er dennoch: "Ich habe in meinem Leben schon einige Male über meine Verhältnisse gelebt und ich glaube, wenn man ein Mädchen zum Lachen bringen kann, ist die Schlacht schon gewonnen."

Für Noel sei es wichtig, sich nicht zu verstellen. "Ich denke, wenn man sich besonders benehmen muss, um eine Frau zu erobern, dann muss man diese Rolle für den Rest seines Lebens beibehalten. Sie liebt dich also entweder für das, was du bist, oder die Suche geht weiter." Von seiner Scheidung habe er sich inzwischen erholt: "Ich sehe nicht länger wie ein mit Wein gefüllter Plastikbeutel aus." Noel trainiere nun regelmäßig, koche selbst und habe mit dem Trinken aufgehört.

Anfang des vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass Noel und Sara McDonald sich trennen. 22 Jahre lang sind die einstigen Ehepartner zusammen gewesen – es folgte eine schwere Zeit für den 56-Jährigen. "Ich habe zum Ende des vergangenen Jahres verdammt noch mal schlecht ausgesehen. Eine Scheidung ist eine seltsame Sache. Man befindet sich in einer merkwürdigen Situation", sieht er heute ein.

Instagram / sallyoneill1 Sally O'Neill, Make-up-Artistin

Getty Images Noel Gallagher, 2023

