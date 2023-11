Datet Noel Gallagher jetzt David Beckhams Maskenbildnerin?

Hat Noel Gallagher (56) eine neue Dame in seinem Leben? Anfang des Jahres wurde bekannt, dass sich der Oasis-Star und seine Frau Sara MacDonald getrennt haben. Die Scheidung ist seit wenigen Tagen offiziell durch. Doch bereits in den vergangenen Monaten war Noel immer wieder bei verschiedenen Dates gesehen worden. Nun soll er eine Romanze mit David Beckhams (48) Make-up-Artistin haben!

The Sun zufolge soll der Sänger mit Sally O'Neill anbandeln, die bereits Stars wie Tilda Swinton (63) geschminkt hat. Sie habe Noel bei seiner Tournee mit seiner Band High Flying Birds begleitet und auch schon seine Tochter Anais (23) kennengelernt. "Noel hat das Single-Leben genossen, aber mit Sally hat er etwas Ernsthafteres gefunden", teilte ein Insider dem Blatt mit. Der Musiker habe im vergangenen Jahr viel durchgemacht: "Mit einer Scheidung, die ziemlich dreckig wurde, aber er genießt es, mit jemanden zusammen zu sein und es scheint gut zu laufen."

Bereits 1996 hatte Noel in seinem Hit "Don't Look Back In Anger" von einer Dame namens Sally gesungen. Damals hatte er behauptet, keine Person mit diesem Namen zu kennen. Der Insider verrät: "Offensichtlich haben die Leute schnell eine Verbindung mit dem Namen hergestellt."

Anzeige

Getty Images Noel Gallagher und Sara MacDonald im September 2018

Anzeige

Instagram / sallyoneill1 Sally O'Neill, Beauty-Expertin

Anzeige

Getty Images Noel Gallagher, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de