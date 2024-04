Wow! Diese Gäste eröffnen die heutige "Let's Dance"-Show

Nach einer kleinen Osterpause geht die diesjährige Let's Dance-Staffel heute Abend in die fünfte Runde – und die heutige Show hat für die Fans direkt eine kleine Überraschung parat! Normalerweise eröffnen die Profis mit einer Megaperformance die Sendung. Heute Abend wird sich allerdings ein neues Paar unter die Tänzer mischen: Wie Jannik Schümann (31) bereits selbst auf seinem Instagram-Account bekannt gibt, werden er und seine Schauspielkollegin Emma Nova zusammen mit Ekaterina Leonova (36) und Co. das Tanzbein schwingen. Grund dafür ist ihre gemeinsame Miniserie "Disko 76", für die die beiden schon so einige Stunden auf dem Tanzparkett trainieren durften. Gleichzeitig teasert Jannik an, dass er und sein Co-Star "einen Vorgeschmack auf unsere neue Serie" geben werden.

Doch auch die Promis werden die Fans der beliebten Show sicherlich bestens unterhalten: So werden Tony Bauer (28) und seine Partnerin Anastasia Stan etwa einen Wiener Walzer performen, während sich sowohl Sophia Thiel (29) und Alexandru Ionel (29) als auch Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) an einem feurigen Tango versuchen werden. Stefano Zarrella (33) und Mariia Maksina (26) sowie Detlef D! Soost (53) und Ekat wagen sich an eine rhythmische Samba. Biyon Kattilathu (39) und Marta Arndt (34) tanzen einen Contemporary, während sich Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) an einem Charleston probieren. Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (36) tanzen wiederum einen langsamen Walzer, Mark Keller (58) und Kathrin Menzinger (35) hingegen einen Slowfox.

Auch meldet sich der Profitänzer Valentin Lusin (37) nach einer kurzen Babypause zurück: Vor wenigen Wochen durften er und seine Frau Renata Lusin (36) Töchterchen Stella auf der Welt begrüßen. Jetzt ist er aber bereit, wieder alles zu geben: Gemeinsam mit der Influencerin Ann-Kathrin Bendixen wird Valentin einen Quickstep auf dem Parkett performen.

