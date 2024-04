Schnelles Aus: "Bauer sucht Frau"-Stefanie ist wieder Single

Bei Stefanie und ihrem Bjarne ist schon wieder alles aus und vorbei. Die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin gab erst vor wenigen Tagen in einer Spezialfolge des Formats bekannt, wieder in festen Händen zu sein: Ein 18 Jahre jüngerer Mann aus der Nähe hatte es ihr angetan. Ihre Liebe war aber nicht von langer Dauer: Stefanie und Bjarne gehen mittlerweile schon wieder alleine durchs Leben. "Wir sind nicht mehr zusammen. Ich habe mich auch schon vor der Ausstrahlung getrennt. Wir haben uns das trotzdem zusammen angeguckt", erklärt die Schleswig-Holsteinerin in ihrer Instagram-Story.

Böses Blut herrscht bei den beiden offenbar nicht – im Gegenteil. Stefanie deutet an, dass sie nun Freunde sind: "Wir hatten eine wirklich tolle Zeit, aber das hat sich bei mir nicht weiterentwickelt. [...] Es wird dann keine Liebe, sondern Freundschaft. Da kann man nichts gegen machen und das kann man nicht beeinflussen und letztendlich auch nicht erzwingen." Sie hätten sich auch nie gestritten – es habe am Ende einfach nicht gepasst. "Wir verstehen uns immer noch gut und das ist auch ganz schön, sonst wäre es in der Nachbarschaft ja auch ein bisschen krampfig", meint die Mutter einer Tochter.

Stefanie und Bjarne hatten sich auf einem Dorffest kennengelernt. Der 23-Jährige musste die Hundetrainerin anfangs ziemlich lange von sich überzeugen – die 41-Jährige wollte ihm aufgrund des hohen Altersunterschieds erst mal keine Chance geben. "Er hat mich eines Besseren belehrt und nicht aufgegeben", schwärmte sie noch vor wenigen Tagen in "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los".

